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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Kaan Ayhan...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi uzatılan isimlerden olan Kaan Ayhan ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 14:05
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Kaan Ayhan...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'le geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da moraller yerinde.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Kaan Ayhan...

Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin EMS Yapı Sivasspor maçında berabere kalmasının ardından sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Kaan Ayhan...

Bitime 5 maç kala Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Cimbom'da gözler Yukatel Adana Demirspor maçına çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Kaan Ayhan...

Galatasaray, cuma günü oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligde bitime kısa bir süre kala hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Kaan Ayhan...

Sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesi sağ bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Kaan Ayhan...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesi sağ bek için kararını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Kaan Ayhan...

Alanyaspor karşısında hazır gözükmeyen Serge Aurier, formasını Kaan Ayhan'a kaptırmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Kaan Ayhan...

Pendikspor mücadelesinde savunmanın sağında oynayan tecrübeli oyuncu, bir kez daha sınıfı geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Kaan Ayhan...

Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk'un performansından memnun olduğu Kaan'ın Adana Demirspor deplasmanında da ilk 11'de olması bekleniyor.

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