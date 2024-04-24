GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Kaan Ayhan...

Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin EMS Yapı Sivasspor maçında berabere kalmasının ardından sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Bitime 5 maç kala Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Cimbom'da gözler Yukatel Adana Demirspor maçına çevrildi.