GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Kaan Ayhan...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi uzatılan isimlerden olan Kaan Ayhan ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, cuma günü oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligde bitime kısa bir süre kala hata yapmak istemiyor.
Sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesi sağ bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesi sağ bek için kararını verdi.
Alanyaspor karşısında hazır gözükmeyen Serge Aurier, formasını Kaan Ayhan'a kaptırmıştı.
Pendikspor mücadelesinde savunmanın sağında oynayan tecrübeli oyuncu, bir kez daha sınıfı geçti.
Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk'un performansından memnun olduğu Kaan'ın Adana Demirspor deplasmanında da ilk 11'de olması bekleniyor.
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