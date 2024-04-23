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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha'ya büyük şok! Bundan sonra...

Son dakika spor haberi: Pendikspor engelini 4-1'le geçen Galatasaray'da karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Wilfried Zaha'nın moralsiz görüntüsü dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kalan süreçte Fildişili oyuncu hakkında şoke eden bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 09:40
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha'ya büyük şok! Bundan sonra...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha'ya büyük şok! Bundan sonra...

Taraftarının önünde iyi bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha'ya büyük şok! Bundan sonra...

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha'ya büyük şok! Bundan sonra...

ZAHA KULÜBEDEN ÇIKAMADI!
Pendikspor maçında Kerem Aktürkoğlu, Berkan, Tete, Vinicius ve Davinson Sanchez oyuna girdi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha'ya büyük şok! Bundan sonra...

Fildişili futbolcu Wilfried Zaha ise kulübeden çıkamadı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha'ya büyük şok! Bundan sonra...

Pendikspor maçında Okan Buruk'tan forma alamayan 31 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, üzerine sarı-kırmızılı battaniyesini çekerek kulübedeki arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha'ya büyük şok! Bundan sonra...

Yedek kaldığı için morali bozuk olan Fildişi Sahilli yıldız, kalan 5 haftada hocası Okan Buruk'tan şans bekliyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha'ya büyük şok! Bundan sonra...

BURUK İLK 11'DE DÜŞÜNMÜYOR!
Barış Alper ve Ziyech'ten memnun olan Buruk'un Zaha'yı ilk 11'de düşünmediği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha'ya büyük şok! Bundan sonra...

Hafta içinde İngiliz basını, West Ham'ın ara transfer döneminde Zaha'yı istediğini ancak teknik direktörü David Moyes'un istemediğini yazmıştı.

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