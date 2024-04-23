GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha'ya büyük şok! Bundan sonra...
Son dakika spor haberi: Pendikspor engelini 4-1'le geçen Galatasaray'da karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Wilfried Zaha'nın moralsiz görüntüsü dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kalan süreçte Fildişili oyuncu hakkında şoke eden bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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ZAHA KULÜBEDEN ÇIKAMADI!
Pendikspor maçında Kerem Aktürkoğlu, Berkan, Tete, Vinicius ve Davinson Sanchez oyuna girdi.
Fildişili futbolcu Wilfried Zaha ise kulübeden çıkamadı.
Pendikspor maçında Okan Buruk'tan forma alamayan 31 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, üzerine sarı-kırmızılı battaniyesini çekerek kulübedeki arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti.
Yedek kaldığı için morali bozuk olan Fildişi Sahilli yıldız, kalan 5 haftada hocası Okan Buruk'tan şans bekliyor.
BURUK İLK 11'DE DÜŞÜNMÜYOR!
Barış Alper ve Ziyech'ten memnun olan Buruk'un Zaha'yı ilk 11'de düşünmediği belirtildi.
Hafta içinde İngiliz basını, West Ham'ın ara transfer döneminde Zaha'yı istediğini ancak teknik direktörü David Moyes'un istemediğini yazmıştı.
Bu sezon 39 resmi karşılaşmada görev alan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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