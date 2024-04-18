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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 10 numara hamle! Aslan'dan yeni sezon takviyesi

Galatasaray'da gelecek sezona dair tüm planlar şimdiden yapıldı. Sarı-kırmızılılarda özellikle 10 numara pozisyonu bölgesi için aranan isim Breziya'da bulundu. İşte Okan Buruk'un da ısrarla istediği isim olan o yıldız ve transfer detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 10 numara hamle! Aslan'dan yeni sezon takviyesi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 10 numara hamle! Aslan'dan yeni sezon takviyesi

Galatasaray gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 10 numara hamle! Aslan'dan yeni sezon takviyesi

Takvim'de yer alan haberde sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden birinin de Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Rodrigo Garro olduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 10 numara hamle! Aslan'dan yeni sezon takviyesi

1 GOL, 2 ASİSTİ VAR

Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan yıldız futbolcuyu izleyen Galatasaraylı kurmayların sezon sonunda resmi hamle yapması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 10 numara hamle! Aslan'dan yeni sezon takviyesi

Bu sezon 11 maçta forma giyen Garro, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 10 numara hamle! Aslan'dan yeni sezon takviyesi

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Arjantinli yıldız, 10 numara bölgesi dışında merkez orta saha ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

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