GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 10 numara hamle! Aslan'dan yeni sezon takviyesi
Galatasaray'da gelecek sezona dair tüm planlar şimdiden yapıldı. Sarı-kırmızılılarda özellikle 10 numara pozisyonu bölgesi için aranan isim Breziya'da bulundu. İşte Okan Buruk'un da ısrarla istediği isim olan o yıldız ve transfer detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor.
Takvim'de yer alan haberde sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden birinin de Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Rodrigo Garro olduğu iddia edildi.
1 GOL, 2 ASİSTİ VAR
Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan yıldız futbolcuyu izleyen Galatasaraylı kurmayların sezon sonunda resmi hamle yapması bekleniyor.
Bu sezon 11 maçta forma giyen Garro, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Arjantinli yıldız, 10 numara bölgesi dışında merkez orta saha ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.
Garro, kariyerinde 152 maça çıkarken 43 gole katkıda bulundu.
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