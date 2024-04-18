GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 10 numara hamle! Aslan'dan yeni sezon takviyesi

1 GOL, 2 ASİSTİ VAR



Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan yıldız futbolcuyu izleyen Galatasaraylı kurmayların sezon sonunda resmi hamle yapması bekleniyor.





Bu sezon 11 maçta forma giyen Garro, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.



