Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 84 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puanla 10. sırada yer alıyor.