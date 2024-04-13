GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Pazartesi akşamı Alanya'da iki seriden biri son bulacak.

Sarı-kırmızılı formayla iki sezonda çıktığı 77 resmi maçta 15 gol ve 16 asistle oynayan Belçikalı oyuncu, Corendon Alanyaspor'u lig ve kupada hiç boş geçmedi.