GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Corendon Alanyaspor, ligde oynadığı son 7 maçını kaybetmedi ve 4 haftadır galip geliyor. Okan Buruk'un öğrencileri ise 12 maç üst üste galip geldi. Pazartesi akşamı Alanya'da iki seriden biri son bulacak. Şampiyonluk yolunda kritik viraja çıkacak olan Galatasaray'da gözler zorlu maç öncesi son zamanların formda ismi Dries Mertens'in üzerinde. Sarı-kırmızılı formayla iki sezonda çıktığı 77 resmi maçta 15 gol ve 16 asistle oynayan Belçikalı oyuncu, Corendon Alanyaspor'u lig ve kupada hiç boş geçmedi. Belçikalı 10 numara, Akdeniz ekibine oynadığı 4 maçta 5 kez fileleri sarsmayı başarırken 3 kez de gol pası verdi. Galatasaray kariyerindeki istatistiklerin 3'te 1'ini Alanyaspor'a karşı yapan Mertens, en formda isim olarak teknik heyetin de en güvendiği oyuncu konumunda. Okan Buruk, Belçikalı futbolcunun, özellikle hücumda takımın lideri olarak öne çıkacağı bir karşılaşma planlıyor. Napoli'den ayrılmasının ardından Mertens'i geçen sezon kadrosuna katan G.Saray, oyuncuya 1.1 milyon Euro imza parası verirken yıllık da 2.9 milyon Euro ödedi. 1+1 yıllık kontrat bu sezon da devam ederken, 36'lık yıldız da futbol kariyerine nokta koyma planından vazgeçti. Sabah'ın haberine göre Belçikalı futbolcuya ABD'den teklifler var. Galatasaray cephesi de Dries Mertens'in nabzını yoklayacak.