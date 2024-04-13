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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens'in geleceği büyük bir merak konusu haline gelmişti. Son olarak futbolcuyla ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 16:17
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Corendon Alanyaspor, ligde oynadığı son 7 maçını kaybetmedi ve 4 haftadır galip geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Okan Buruk'un öğrencileri ise 12 maç üst üste galip geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Pazartesi akşamı Alanya'da iki seriden biri son bulacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Şampiyonluk yolunda kritik viraja çıkacak olan Galatasaray'da gözler zorlu maç öncesi son zamanların formda ismi Dries Mertens'in üzerinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Sarı-kırmızılı formayla iki sezonda çıktığı 77 resmi maçta 15 gol ve 16 asistle oynayan Belçikalı oyuncu, Corendon Alanyaspor'u lig ve kupada hiç boş geçmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Belçikalı 10 numara, Akdeniz ekibine oynadığı 4 maçta 5 kez fileleri sarsmayı başarırken 3 kez de gol pası verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Galatasaray kariyerindeki istatistiklerin 3'te 1'ini Alanyaspor'a karşı yapan Mertens, en formda isim olarak teknik heyetin de en güvendiği oyuncu konumunda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Okan Buruk, Belçikalı futbolcunun, özellikle hücumda takımın lideri olarak öne çıkacağı bir karşılaşma planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Napoli'den ayrılmasının ardından Mertens'i geçen sezon kadrosuna katan G.Saray, oyuncuya 1.1 milyon Euro imza parası verirken yıllık da 2.9 milyon Euro ödedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

1+1 yıllık kontrat bu sezon da devam ederken, 36'lık yıldız da futbol kariyerine nokta koyma planından vazgeçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dries Mertens bombasını patlatacaklar!

Sabah'ın haberine göre Belçikalı futbolcuya ABD'den teklifler var. Galatasaray cephesi de Dries Mertens'in nabzını yoklayacak.

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