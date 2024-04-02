TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a flaş bonservis yanıtı! İstedikleri rakam...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Eren Dinkçi hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Werder Bremen, sarı-kırmızılı takımın gözdesi konumundaki yıldız oyuncu hakkında kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Futbolcuya Galatasaray dışında Almanya'dan da talipler bulunuyor. Dinkçi'nin adı transferde Leipzig'in yanı sıra Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen ile de anılıyor.
Sağ açık ve forvette görev yapabilen 1.88 boyundaki Dinkçi, bu sezon Heidenheim'da 26 maça çıktı.
9 gol atan futbolcu, takımına 3 de asist katkısı verdi.
Heidenheim ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dinkçi'nin Werder ile de 2025'e kadar kontratı bulunuyor.
64 GOLE KATKI
Kariyerinde çıktığı 110 maçta 43 gol, 21 asist üreten Eren Dinkçi, 3 kez de Almanya U20 Takımı'nın formasını terletti.
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