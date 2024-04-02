Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a flaş bonservis yanıtı! İstedikleri rakam...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a flaş bonservis yanıtı! İstedikleri rakam...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Eren Dinkçi hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Werder Bremen, sarı-kırmızılı takımın gözdesi konumundaki yıldız oyuncu hakkında kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a flaş bonservis yanıtı! İstedikleri rakam...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a flaş bonservis yanıtı! İstedikleri rakam...

Takvim'in haberine göre, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in lideri sarı kırmızılılara, 22 yaşındaki futbolcu Eren Dinkçi'den kötü bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a flaş bonservis yanıtı! İstedikleri rakam...

Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ve Heidenheim'da kiralık oynayan futbolcunun değeri artış gösterdi. Mızıkacılar, yüksek formuyla dikkatleri üstüne çeken 22 yaşındaki futbolcunun güncel bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a flaş bonservis yanıtı! İstedikleri rakam...

Futbolcuya Galatasaray dışında Almanya'dan da talipler bulunuyor. Dinkçi'nin adı transferde Leipzig'in yanı sıra Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen ile de anılıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a flaş bonservis yanıtı! İstedikleri rakam...

Sağ açık ve forvette görev yapabilen 1.88 boyundaki Dinkçi, bu sezon Heidenheim'da 26 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a flaş bonservis yanıtı! İstedikleri rakam...

9 gol atan futbolcu, takımına 3 de asist katkısı verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a flaş bonservis yanıtı! İstedikleri rakam...

Heidenheim ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dinkçi'nin Werder ile de 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a flaş bonservis yanıtı! İstedikleri rakam...

64 GOLE KATKI
Kariyerinde çıktığı 110 maçta 43 gol, 21 asist üreten Eren Dinkçi, 3 kez de Almanya U20 Takımı'nın formasını terletti.

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