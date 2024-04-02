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GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan tecrübeli futbolcu, aralarının kötü olduğu iddia edilen Mauro Icardi ile ilgili konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 10:59
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GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan ve bu sezon da bitime sayılı haftalar kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, geride bıraktığımız yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Sarı-kırmızılılar, birçok yıldızı renklerine bağlayarak dünya çapında ses getirdi.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Cimbom'un en çok konuşulan transferleriyse Mauro Icardi ve Wilfried Zaha oldu.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Galatasaray geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Arjantinli golcünün bonservisini aldı.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisi için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis öderken, tecrübeli golcüyle de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile birlikte en çok yankı uyandıran transferlerinden biri de Wilfried Zaha oldu.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Sarı-kırmızılılar, son olarak Crystal Palace forması giyen ve İngiliz ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'nın aralarının kötü olduğu öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Sosyal medya hesabından yayın açan Zaha, Icardi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Tecrübeli oyuncu, Mauro Icardi ile aralarında bir problem olmadığını söyledi.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

"ARAMIZ GAYET İYİ"

Zaha, "Mauro ile birbirimizi sosyal medyada takip etmiyoruz diye niye aramızın kötü olduğunu düşünüyorsunuz? Bizim aramız gayet iyi, sosyal medyadan herkesi takip edemeyiz. Bu aramızın iyi olmadığı manasına gelmez. Biz takım arkadaşıyız." açıklamasında bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Fildişili yıldız, 10 gol ve 5 asist kaydederek 15 gole doğrudan katkıda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Zaha'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı

Fildişili yıldızın güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.

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