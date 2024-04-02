GALATASARAY HABERİ - Zaha'dan flaş Icardi itirafı! Sosyal medyadan açıkladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan tecrübeli futbolcu, aralarının kötü olduğu iddia edilen Mauro Icardi ile ilgili konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Galatasaray geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Arjantinli golcünün bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisi için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis öderken, tecrübeli golcüyle de 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın Mauro Icardi ile birlikte en çok yankı uyandıran transferlerinden biri de Wilfried Zaha oldu.
Sarı-kırmızılılar, son olarak Crystal Palace forması giyen ve İngiliz ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'da Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'nın aralarının kötü olduğu öne sürülmüştü.
Sosyal medya hesabından yayın açan Zaha, Icardi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli oyuncu, Mauro Icardi ile aralarında bir problem olmadığını söyledi.
"ARAMIZ GAYET İYİ"
Zaha, "Mauro ile birbirimizi sosyal medyada takip etmiyoruz diye niye aramızın kötü olduğunu düşünüyorsunuz? Bizim aramız gayet iyi, sosyal medyadan herkesi takip edemeyiz. Bu aramızın iyi olmadığı manasına gelmez. Biz takım arkadaşıyız." açıklamasında bulundu.
Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıktı.
Fildişili yıldız, 10 gol ve 5 asist kaydederek 15 gole doğrudan katkıda bulundu.
Zaha'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Fildişili yıldızın güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.
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