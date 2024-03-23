Haberler Galatasaray Hayalim Avrupa

Hayalim Avrupa

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, gelecek dönem için transfer sinyali verdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hayalim Avrupa

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kulüp dergisine konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Hayallerim çok daha fazla. Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi daha fazla başarıyla ve kupayla tamamlayıp ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan talipleri olan Kerem'in bu açıklamaları sezon sonunda yuvadan uçacağı şeklinde yorumlandı. Galatasaray'daki arkadaş ortamını da değerlendiren başarılı oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Sadece yerliler değil, yabancı oyuncular da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbirine takılıyor, herkes birbiriyle şakalaşıyor. Arkadaşlık çok üst seviyede."

25 yaşındaki oyuncu bu sezon 45 maçta 14 kez ağları sarsarken; 8 de asist yapmayı başardı.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızının durağı İstanbul
Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bomba iddia: "ABD ve İngiltere önceden biliyordu"
Ziyech G.Saray'da kalacak! İşte sözleşme detayları...
F.Bahçe o transfer için devlerle yarışta!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a Portekizli 10 numara!
Ziyech G.Saray'da kalacak! İşte sözleşme detayları...
Dolar ne kadar oldu? (23 Mart Cumartesi)
SIRT HAREKETLERİ 👊
Bir kitap da sen getir
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe sonunu getiremedi! Fenerbahçe sonunu getiremedi! 01:50
Ümitlerimiz galip! Ümitlerimiz galip! 01:49
Macaristan tornistan! Macaristan tornistan! 01:46
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:45
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:44
Tatsız prova Tatsız prova 01:42
Daha Eski
Kosova Rashica ile kazandı: 1-0 Kosova Rashica ile kazandı: 1-0 01:39
Montella: Maçın hakkı bu değildi! Montella: Maçın hakkı bu değildi! 01:20
Budapeşte'de tatsız prova! Budapeşte'de tatsız prova! 01:20
F.Bahçe Beko İtalya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İtalya'da kaybetti! 01:20
Flaş transfer açıklaması! Yeni adresi... Flaş transfer açıklaması! Yeni adresi... 00:08
Avrupa devleri Semih'in peşinde! 7 talip birden Avrupa devleri Semih'in peşinde! 7 talip birden 00:08