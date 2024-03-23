Hayalim Avrupa

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kulüp dergisine konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Hayallerim çok daha fazla. Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi daha fazla başarıyla ve kupayla tamamlayıp ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan talipleri olan Kerem'in bu açıklamaları sezon sonunda yuvadan uçacağı şeklinde yorumlandı. Galatasaray'daki arkadaş ortamını da değerlendiren başarılı oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Sadece yerliler değil, yabancı oyuncular da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbirine takılıyor, herkes birbiriyle şakalaşıyor. Arkadaşlık çok üst seviyede."

25 yaşındaki oyuncu bu sezon 45 maçta 14 kez ağları sarsarken; 8 de asist yapmayı başardı.