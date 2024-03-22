Icardi düellosu

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Mauro İcardi'ye İtalya'dan yine talipler çıktı... Ülkenin önde gelen iki kulübü Napoli ve Milan, Arjantinli yıldızı sezon sonunda kadroya katmak istiyor. Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; Napoli, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Osimhen'in yerini İcardi ile doldurmak istiyor. "tuttomercato" haberinde; "İcardi'nin maaşı 10 milyon euro. Napoli bu miktarı karşılayabilir" denildi.

25 MİLYON EURO İSTİYOR

"Calcıomercato" ise; "Mauro İtalya'ya dönebilir" başlığıyla verdiği haberinde; "Bu sezon Galatasaray'da 38 maçta 23 gol attı. Hala harika bir bitirici. Gelecek sezon santrfora ihtiyacı olan Milan'ın bir numaralı hedefi. Giroud'un vedasının ardından olası bir hamle... Eşi ve menajeri Wanda Nara da Milano'ya dönme arzusunu her defasında belli ediyor. Tek olumsuz yan Galatasaray, onun için 25 milyon euro talep ediyor" ifadelerini kullandı.