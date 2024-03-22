GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten Sergio Oliveira'ya 'abi' tavsiyesi! Olayı büyümeden çözdü
Bu sezon özellikle son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Dries Mertens, saha dışında da karakteriyle takıma abilik yapıyor. Belçikalı yıldızın teknik direktör Okan Buruk'la sorun yaşayan Sergio Oliveira'yla görüştüğü ve olayı büyümeden çözdüğü öğrenildi. İşte yaşananların perde arkası... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Sen de hatanı kabul etmelisin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Oliveira'nın bu görüşme sonrası geri adım attığı belirtildi.
Kadro dışı bırakılan Portekizli futbolcunun, Okan Buruk'tan randevu talep ettiği bildirildi.
Mertens ile yaptığı görüşmenin de etkisiyle yaşananlara farklı bir açıdan yaklaşan Oliveira'nın geri adım atarak hatasını kabul ettiği vurgulandı.
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