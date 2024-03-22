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GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten Sergio Oliveira'ya 'abi' tavsiyesi! Olayı büyümeden çözdü

Bu sezon özellikle son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Dries Mertens, saha dışında da karakteriyle takıma abilik yapıyor. Belçikalı yıldızın teknik direktör Okan Buruk'la sorun yaşayan Sergio Oliveira'yla görüştüğü ve olayı büyümeden çözdüğü öğrenildi. İşte yaşananların perde arkası... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 09:27
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GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten Sergio Oliveira'ya 'abi' tavsiyesi! Olayı büyümeden çözdü

Galatasaray'da Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in gerçek bir lider gibi hareket ettiği ortaya çıktı. Dünyaca ünlü deneyimli futbolcunun, Sergio Oliveira'nın affedilmesinde önemli rol oynadığı belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten Sergio Oliveira'ya 'abi' tavsiyesi! Olayı büyümeden çözdü

Fatih Karagümrük ile yapılan kupa maçı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk ile tartışan Oliveira'nın geri adım atıp özür dilemesinde Mertens'in çok etkili olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten Sergio Oliveira'ya 'abi' tavsiyesi! Olayı büyümeden çözdü

Milliyet'in haberine göre; Oliveira ile görüşen Mertens'in, "Ben 37 yaşındayım ve bugüne kadar teknik direktör ile kavga edip kazanan futbolcu görmedim.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten Sergio Oliveira'ya 'abi' tavsiyesi! Olayı büyümeden çözdü

Sen de hatanı kabul etmelisin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten Sergio Oliveira'ya 'abi' tavsiyesi! Olayı büyümeden çözdü

Oliveira'nın bu görüşme sonrası geri adım attığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten Sergio Oliveira'ya 'abi' tavsiyesi! Olayı büyümeden çözdü

Kadro dışı bırakılan Portekizli futbolcunun, Okan Buruk'tan randevu talep ettiği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten Sergio Oliveira'ya 'abi' tavsiyesi! Olayı büyümeden çözdü

Mertens ile yaptığı görüşmenin de etkisiyle yaşananlara farklı bir açıdan yaklaşan Oliveira'nın geri adım atarak hatasını kabul ettiği vurgulandı.

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