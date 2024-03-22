GALATASARAY HABERLERİ: Mertens'ten Sergio Oliveira'ya 'abi' tavsiyesi! Olayı büyümeden çözdü

Galatasaray'da Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in gerçek bir lider gibi hareket ettiği ortaya çıktı. Dünyaca ünlü deneyimli futbolcunun, Sergio Oliveira'nın affedilmesinde önemli rol oynadığı belirlendi.

Fatih Karagümrük ile yapılan kupa maçı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk ile tartışan Oliveira'nın geri adım atıp özür dilemesinde Mertens'in çok etkili olduğu öğrenildi.