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Yeniden Arias

Kolombiyalı menajer Viveros, Sin Tapujos programında resmen açıkladı: “Jhon Arias için Galatasaray ve Sevilla’dan teklif geldi.” Arias’ın sözleşmesi 2026’da sona erecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Yeniden Arias

Trendyol Süper Lig'de bitime 8 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında yaptığı takviyelerle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmıştı. Cimbom; İcardi, Zaha, Ziyech, Tete, Sanchez ve Ndombele gibi birçok ismi renklerine bağlamıştı. Ara transferde de eksik görülen bölgeleri Köhn, Aurier ve Vinicius ile takviye eden Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda elini çabuk tutmak istiyor.

DEVRE ARASINDA DA GİRİŞİMLER YAPILMIŞTI

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basınının iddiasına göre; Cimbom, Fluminense forması giyen Kolombiyalı sağ kanat Jhon Arias'a talip oldu. Kolombiyalı menajer Alex Viveros, Deportes Sin Tapujos adlı programa yaptığı açıklamada, "Jhon Arias için Galatasaray ve Sevilla'dan teklif var" ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılılar, 1.68 boyundaki futbolcu için devre arasında da girişimlerde bulunmuş ama teklifleri Fluminense tarafından kabul edilmemişti.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Kolombiya'da Llaneros, CD America ve İndependiente Santa Fe formalarını da terleten Arias, 2021 yılında Fluminense'ye transfer oldu. Son 3 sezondur Brezilya ekibinde top koşturan 26 yaşındaki yıldız, bu sezon çıktığı 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Arias'ın kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek. 1.68 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon euro

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