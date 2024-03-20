Ateşe benzin dökmeyelim

Başkan Dursun Özbek, RAMS Park'ta yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda son dönemlerdeki gerginliğin incelenmesi gerektiğini ifade eden Özbek, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili konuştu:

Trabzon'da cereyan eden olayların detaylı incelemesinin yapılması lazım. Bu olaylara sebebiyet veren yönetici, taraftar, sporcu kim varsa, adilane şekilde değerlendirilip gerekli cezaların verileceğine eminim. Böyle yapılması gerekiyor.

Bir milat olması lazım. Olayların bu güne nasıl geldiğinin, gelişini hazırlayan sebeplerin incelenmesi lazım. Sadece sahada oluşmuş günlük bir olay olduğunu değerlendirmiyoruz. Sezon boyu bir akışı var.

TFF'nin buna sebep olanlara, bu olaylara karışanlara adil bir yargılamayla gereken cezaları mutlaka vermesi lazım. Geçmişte çok iyi örnek olmayan, bugünleri hazırlayan olaylar var. Aynı hataya düşmemek lazım.

Türk futbolunun geleceği önemliyse, bu olaylarla ilgili PFDK'nin alacağı kararlar da o derece önemlidir. TFF'ye çok büyük iş düşüyor. Türk futbolunu bu kaostan çıkarması lazım.

Buraya nasıl geldik? Geçmişten bugüne kadarki söylemlerimize bakalım. Bu olaylar kendi kendine mi oluyor. Bizim söylemlerimizin neticesinde oluşan gerilim bu olayları tetikliyor mu? Buradan başlamak gerekiyor. Her iki camiaya da geçmiş olsun diliyorum. Bu olayların giderek artan bir seviyeye gelmesi hepimizi endişelendirmektedir.

SÖZÜN BITTIĞI YERDEYIZ

Artık öz eleştiri yapmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Geçmişte söyleneneler, geçmişte ifade edilenler sanki yokmuş gibi davranılmasını yanlış buluyorum. Bütün futbol camiası için söylüyorum. Artık işin, lafın, sözün bittiği yere geldik.

Onun için herkes dikkatli olsun. Herkes haddini bilerek konuşsun. Bu yangının üzerine artık benzin dökmeye gerek yok. İş kontrolden çıkma noktasına gelmiştir.

Onun için buradan Galatasaray Başkanı olarak, bir ağabey tavsiyesi olarak algılanmasını istiyorum. Bunu söndürmek için de Türkiye Futbol Federasyonu'na, PFDK'ye kulüp başkanlarına, yöneticilere, futbolculara büyük görev düşüyor. Kimse bu görevden kaçınamaz.