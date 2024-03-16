Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul ekibiyle oynanacak karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 10:35
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Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde geride kalan 29 haftada 25 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Söz konusu bu 29 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde de ise 17 gol gördü.

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

Aynı zamanda Galatasaray, ligde en az gol yiyen takım konumunda. Deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmadan da mağlup olmayan 78 puanla lig lideri Galatasaray, Fenerbahçe'nin zorlu Trabzonspor deplasmanına gideceği haftada Kasımpaşa mücadelesini kazanıp haftayı 3 puanla kayıpsız geçme peşinde.

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekibin, Kasımpaşa mücadelesine 3 oyuncusundan mahrum çıkması bekleniyor. Sakatlıkları devam eden Davinson Sanchez ile Serge Aurier ve kadro dışı bırakılıp ardından takıma geri dönen Sergio Oliveira'nın milli takım arasından sonra takıma katılması bekleniliyor.

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

ABDÜLKERİM OYNAYABİLİR

Öte yandan sakatlığını atlatan ve antrenmanlarda takımla birlikte yer alan Abdülkerim Bardakcı ise ağrı hissetmemesi halinde halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebilecek.

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 3 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte; Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak Galatasaray - Hatayspor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

KAAN

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

NELSSON

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

ABDÜLKERİM (BERKAN)

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

KÖHN

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

KEREM DEMİRBAY

Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

BARIŞ ALPER

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