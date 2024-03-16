Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde geride kalan 29 haftada 25 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Söz konusu bu 29 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde de ise 17 gol gördü.