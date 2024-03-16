Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul ekibiyle oynanacak karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılı ekibin, Kasımpaşa mücadelesine 3 oyuncusundan mahrum çıkması bekleniyor. Sakatlıkları devam eden Davinson Sanchez ile Serge Aurier ve kadro dışı bırakılıp ardından takıma geri dönen Sergio Oliveira'nın milli takım arasından sonra takıma katılması bekleniliyor.
ABDÜLKERİM OYNAYABİLİR
Öte yandan sakatlığını atlatan ve antrenmanlarda takımla birlikte yer alan Abdülkerim Bardakcı ise ağrı hissetmemesi halinde halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebilecek.
3 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 3 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte; Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak Galatasaray - Hatayspor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
KEREM AKTÜRKOĞLU
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