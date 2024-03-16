Galatasaray'da Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...
Galatasaray'da Sacha Boey'in Alman devi Bayern Münih'e transferi kulübün kasasını doldurdu. Fransız oyuncunun satışından gelen 30 milyon Euro yönetime ilaç gibi geldi. Futbolcuların maaşları 15 gün önceden ödendi. 35 milyon TL'lik primler, imaj hakları hesaplara yatırıldı.
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ICARDI VE TORREIRA'YA MORAL AŞILANDI!
MENAJERLERE BORÇLAR ÖDENDİ
Icardi, Mertens ve Zaniolo'ya aracılık eden George Gardi başta olmak üzere menajerlerin vadesi geçmiş tüm ödemeleri gerçekleşti.
AKSAMA ASLA OLMAYACAK
Şampiyonluğun şifresini Florya'da huzuru sağlamak olarak gören başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, kalan iki ayda sarı-kırmızılı takımın ödemelerini aksatmayacak.
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