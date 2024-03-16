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Galatasaray'da Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...

Galatasaray'da Sacha Boey'in Alman devi Bayern Münih'e transferi kulübün kasasını doldurdu. Fransız oyuncunun satışından gelen 30 milyon Euro yönetime ilaç gibi geldi. Futbolcuların maaşları 15 gün önceden ödendi. 35 milyon TL'lik primler, imaj hakları hesaplara yatırıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'da Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...

Ara transfer döneminde Sacha Boey'i 30 milyon Euro'ya satan Galatasaray, bu paranın 3.3 milyon Euro'sunu Köhn'e ayırdı, kiralama yoluyla Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i getirdi. Transferden önce takım içi huzuru düşünen sarı-kırmızılı yönetim, mart ayının ortasında futbol takımının alacaklarını sıfırladı.

Galatasaray'da Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...

ICARDI VE TORREIRA'YA MORAL AŞILANDI!
Sabah'ın haberine göre; Futbolcuların mart ayı maaşları 15 gün önceden verildi, sözleşmelerde Icardi ve Torreira gibi yıldızlara yazılan imaj hakları ödendi, 35 milyon TL'yi bulan birikmiş galibiyet primleri hesaplara yatırıldı.

Galatasaray'da Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...

MENAJERLERE BORÇLAR ÖDENDİ
Son 2 sezonda 34 transfere imza atan Galatasaray'ın, oyuncu menajerlerine de yüklü miktarda borcu bulunuyordu.

Galatasaray'da Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...

Icardi, Mertens ve Zaniolo'ya aracılık eden George Gardi başta olmak üzere menajerlerin vadesi geçmiş tüm ödemeleri gerçekleşti.

Galatasaray'da Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...

AKSAMA ASLA OLMAYACAK
Şampiyonluğun şifresini Florya'da huzuru sağlamak olarak gören başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, kalan iki ayda sarı-kırmızılı takımın ödemelerini aksatmayacak.

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