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Yarışı biz kazanırız

Aslan’ın yeni transferi Köhn, şampiyonluk yarışını G.Saray’ın kazanacağını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Yarışı biz kazanırız

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn, sarı-kırmızılıların YouTube kanalına önemli açıklamalar yaptı. Transfer sürecini anlatırken, "Türkiye'nin en büyük takımının beni istediği için mutluydum. Tek bir cevap ihtimali vardı ben de "Evet" dedim" ifadesini kullandı. Rize maçında attığı gol sonrası çıkan görültüyü unutamadığını kaydeden Alman yıldız, Fenerbahçe ile girdikleri şampiyonluk yarışıyla ilgili ise şunları söyledi: "Süper Lig'de iyi bir rekabet var. Bir başka İstanbul takımıyla bizim aramızda geçiyor mücadele. Ama biz kazanacağız çünkü biz Galatasarayız. Biz daha iyiyiz. Sadece odaklanmalıyız. Her maç galibiyete odaklanıp kazanan biz olacağız."

TARAFTAR İNANILMAZ

Köhn, G.Saray taraftarıyla ilgili ise "Pozitif anlamda çılgınca diyebilirim. Bizim için itici bir güçler. Çok tutkulular. Beşiktaş maçında da maç boyu onların sesini duyduk. Bize hep enerji veriyorlar" dedi.

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