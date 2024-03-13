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GALATASARAY HABERLERİ | İşte G.saray'ın yeni ve gizli transferi! İdmana bile çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden planlamaya başlayan Galatasaray'da Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz gibi gurbetçi genç yıldız takviyelerine devam ediyor. Bu bağlamda kurmaylar bir transferi daha noktaladı. İşte Cimbom'un yeni yıldız adayı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 11:28
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GALATASARAY HABERLERİ | İşte G.saray'ın yeni ve gizli transferi! İdmana bile çıktı

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cimbom, ligin bitimine 9 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte G.saray'ın yeni ve gizli transferi! İdmana bile çıktı

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, kalan maçlarda hata yapmak istemiyor. Okan Buruk'un öğrencileri son olarak Çaykur Rizespor karşısında dikkat çeken bir galibiyet almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte G.saray'ın yeni ve gizli transferi! İdmana bile çıktı

Karadeniz ekibini 6-2 mağlup eden Cimbom, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray ligi zirvede noktalamak ve yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte G.saray'ın yeni ve gizli transferi! İdmana bile çıktı

Bu bağlamda kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer dönemi için yoğun bir mesaiye başladı.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte G.saray'ın yeni ve gizli transferi! İdmana bile çıktı

Yönetim, sezon sonunda dikkat çeken takviyelere imza atmayı planlıyor. Diğer yandan kurmaylar, takıma gençlik aşısı vurmaya başladı. Cimbom, devre arasında sürpriz bir hamle yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte G.saray'ın yeni ve gizli transferi! İdmana bile çıktı

Galatasaray, Leipzig altyapısından yetişen 2006 doğumlu sağ bek Vincent Bayındır'la sözleşme imzaladı. Transfer, Şubat ayında gerçekleşti.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte G.saray'ın yeni ve gizli transferi! İdmana bile çıktı

U19 takımıyla maçlara çıkan 18 yaşındaki Bayındır, önümüzdeki sezon teknik direktör Okan Buruk tarafından yeni sezonun kampında yer alacak.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte G.saray'ın yeni ve gizli transferi! İdmana bile çıktı

Transfere dair görüşmeleri hem Alman kulübü hem de ailesiyle Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur ve Galatasaray'ın Araştırma ve Geliştirme Direktörü Fatih Demireli'nin yürüttüğü ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte G.saray'ın yeni ve gizli transferi! İdmana bile çıktı

İkizi Aris Bayindir ise Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in U-19 takımında forma giyiyor. Aris aynı zamanda Almanya U-18 milli takımında forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte G.saray'ın yeni ve gizli transferi! İdmana bile çıktı

10 numara ve sol açık olarak forma giyebilen ikizlerden Aris, bu sezon U-19 takımında 17 maçta 6 gol ve 2 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray Aris için görüşmeleri sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte G.saray'ın yeni ve gizli transferi! İdmana bile çıktı

Vincent Bayındır Kimdir?

17 yaşındaki Vincent Bayındır futbola Hertha Berlin altyapısında başladıktan sonra ikizi Aris Bayındır ile RB Leipzig'in altyapısına transfer oldu. Geçen sezon RB Leipzig U17 takımıyla 13 maça çıkıp 1 gol atan Vincent sağ bek pozisyonunun yanı sıra orta sahanın sağında da forma giyebilmektedir.

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