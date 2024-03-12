TRANSFER HABERİ: Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçti
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ı tercih eden 18 yaşındaki forvet Can Uzun, bu sezon Nürnberg'deki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Transferde Avrupa kulüplerini peşine takan 18 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu. Almanya basını, Can Uzun'un yeni takımı için sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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"KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM"
Türkiye Ümit Milli Takım formasını da giyen Can, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımı formasını giydiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerinin yanına kalp ve Türk bayrağı emojileri koymuştu.
Almanya Futbol Federasyonu yetkililerinin de Alman Milli Takımını tercih etmesi için yoğun çaba gösterdiği Can Uzun'un Türk Milli Takımın tercihinde A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un çabalarının da çok etkili olduğu belirtiliyor.
YENİ TAKIMINI AÇIKLADILAR
Avrupa devlerinin gözlemciler aracılığıyla yakından takip ettiği Can Uzun'un yeni takımı belli oldu.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!
Sabah'ın Almanya basını BILD'den derlediği habere göre; Can Uzun, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt için sağlık kontrolünden geçti.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU!
Eintracht Franfurt'un bu transfer için Nürnberg'e 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Bu sezon Nürnberg formasıyla 24 resmi maça çıkan Can Uzun bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
On numara ve santrfor bölgelerinde forma giyen genç yıldızın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
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