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TRANSFER HABERİ: Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçti

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ı tercih eden 18 yaşındaki forvet Can Uzun, bu sezon Nürnberg'deki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Transferde Avrupa kulüplerini peşine takan 18 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu. Almanya basını, Can Uzun'un yeni takımı için sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 20:33
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TRANSFER HABERİ: Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçti

Almanya Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'de forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun, şimdiden Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçti

Milli takım seçimini Türkiye'den yana yaptığını açıklayan Can Uzun'un milli arada takıma davet edilmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçti

"KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM"
Türkiye Ümit Milli Takım formasını da giyen Can, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımı formasını giydiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerinin yanına kalp ve Türk bayrağı emojileri koymuştu.

TRANSFER HABERİ: Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçti

Almanya Futbol Federasyonu yetkililerinin de Alman Milli Takımını tercih etmesi için yoğun çaba gösterdiği Can Uzun'un Türk Milli Takımın tercihinde A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un çabalarının da çok etkili olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçti

YENİ TAKIMINI AÇIKLADILAR
Avrupa devlerinin gözlemciler aracılığıyla yakından takip ettiği Can Uzun'un yeni takımı belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçti

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!
Sabah'ın Almanya basını BILD'den derlediği habere göre; Can Uzun, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt için sağlık kontrolünden geçti.

TRANSFER HABERİ: Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçti

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!
Eintracht Franfurt'un bu transfer için Nürnberg'e 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçti

Bu sezon Nürnberg formasıyla 24 resmi maça çıkan Can Uzun bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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