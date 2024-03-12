TRANSFER HABERİ: Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçti

"KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM" Türkiye Ümit Milli Takım formasını da giyen Can, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımı formasını giydiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerinin yanına kalp ve Türk bayrağı emojileri koymuştu.

Almanya Futbol Federasyonu yetkililerinin de Alman Milli Takımını tercih etmesi için yoğun çaba gösterdiği Can Uzun'un Türk Milli Takımın tercihinde A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un çabalarının da çok etkili olduğu belirtiliyor.