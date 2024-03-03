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BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI | Beşiktaş Galatasaray maç kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Gedson, Tayfur Bingöl ve Zaynutdino Beşiktaş adına, Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Sergio Oliveira Galatasaray adına maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? BJK GS maçı saat kaçta? Derbi hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 12:30
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BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI | Beşiktaş Galatasaray maç kadrosu

Beşiktaş - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 3 Mart Pazar günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Al-Musrati, Rashica, Muci, Cenk, Semih

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

SON 15 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 15 karşılaşmada kaybetmezken, son 8 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 57 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom, bu mücadelelerin 14'ünde kalesini gole kapadı.

BÜYÜK MAÇLARI KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavilileri 2, siyah-beyazlıları da 1 kez mağlup ederken, sarı-lacivertlilerle ise berabere kaldı.

GALATASARAY, DOLMABAHÇE'DE İLK PEŞİNDE

Galatasaray, Beşiktaş'ın 2016 yılında açılan stadı Tüpraş Stadyumu'ndan hiç galibiyetle ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar, bu şanssızlığını kırmak için pazar günü sahaya çıkacak. Söz konusu statta ilk oynanan derbi 2-2 beraberlikle sona erdi. Daha sonraki 6 müsabakada da siyah-beyazlılar kazanan taraf oldu.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı

4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 29. haftada Rams Park'ta Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Hakim Ziyech ile Serge Aurier'in kadroda olup, olmayacağı ise maç saati belli olacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK, 6 OYUNCU DA CEZA SINIRINDA

Beşiktaş, Galatasaray ile oynanacak derbi maça 3 eksikle çıkacak. Ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında gördükleri 4'üncü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson ve Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden takip edecek. Bir diğer eksik futbolcu ise sakatlığı devam eden Tayfur Bingöl. Siyah-beyazlılarda, Galatasaray derbisi öncesinde 6 futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Necip Uysal, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Semih Kılıçsoy, Daniel Amartey ve Demir Ege Tıknaz derbi maça ceza sınırında çıkacak. Bu isimler derbide sarı kart görmeleri halinde ligde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı

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