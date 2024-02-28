Kurtuluş Savaşı veriyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 'Kurtuluş Savaşı' benzeri bir mücadele verdiğini söyledi. Bilyoner'le yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşan Özbek, "Futbolda bir koalisyona karşı savaşıyoruz, yarışmayı sürdürüyoruz. Camiamın ve bütün Galatasaraylıların bunu görmesini istiyorum. Aynı ağabeylerimizin Çanakkale'de, Kafkaslar'da vatan uğruna şehit düştükleri dönem gibi koalisyon güçleri var. Camiamızın da bunu görmesi ve tek yumruk halinde bize destek olması gerektiğini düşünüyorum. Onlardan bunu rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

HEDEFLERİ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK

Fenerbahçe'nin gündemi değiştirmeyi planladığını ileri süren Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: Bizle ilgili haberleri trol hesaplarından ve kendi sosyal medyalarından gündeme getirmelerinin tek sebebi, Kasımpaşa maçıyla ilgili gündemi değiştirmek. Bu koalisyonun etkilerini orada gördük. Koalisyonun içinde Galatasaray haricindeki futbol bileşenlerinin birçoğu var. Yaşanan rezilliği unutturabilmek için Galatasaray ile ilgili konular gündeme getiriliyor. Saha içinde kalalım. Bu ateş üfleyerek sönmez. Herkes aklını başına alsın.

ASLA GÖREVDEN KAÇMAM

Mayıs ayında yapılacak seçimi değerlendiren Özbek, "Galatasaray'ın her biriminde ihtiyaç duyulduğu zaman görev aldım. Eğer Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetime ihtiyaç duyuyorsa bu görevden kaçmam" dedi.

OTOBÜSTE ÖĞRENDİ

Dursun Özbek, İcardi'ye verilen 1 maçlık cezayı ve zamanlamasını eleştirdi. Arjantinli oyuncunun tedbirsiz sevk edildiğini ifade eden Özbek, "Taktik çalışma buna göre yapılıyor, takım buna göre hazırlanıyor, odaklanıyor. Maç oynamak için stada geliyorlar. Otobüste İcardi'nin 1 maç ceza aldığı öğreniliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Takım tesisten çıktığında olan ilk 11 ile stada geldiğindeki ilk 11 farklı. Asıl tartışılması gereken konu bu. Elbette İcardi'ye verilen cezayı haksız buluyorum. Benzer işlerin para cezasıyla savuşturulduğu yerde İcardi'ye men cezası verdiler" diye konuştu.

HACİVAT-KARAGÖZ GİBİLER

Rakiplere nezaket içinde cevap verdiklerini belirten Özbek, "Hacivat ile Karagöz gibi bir oyun sergileniyor. Biz de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Bu söylemleri gönderen bir takımın başkanının bir proje olduğunu ifade etmiştim, ısrarlıyım. Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın ne çıkıyor. Bunlar yokmuş gibi Hacivat- Karagöz perdesinde bir sürü şey söylüyorlar" dedi.