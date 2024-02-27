F.Bahçe’ye gönderme

Icardi, Fenerbahçe'nin açıklamasındaki fotoğrafın daha geniş açılısını kullanıp sarı-lacivertlilere gönderme yaptı. Şampiyonluk kutlamalarından Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşan İcardi, "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" mesajını paylaştı.

MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

PFDK ve Tahkim Kurulu'nun aynı gün içerisinde verdiği kararlar sonrasında bugünkü Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen İcardi, dün tribündeydi. İlk 11'de sahaya çıkmayı beklerken bugünkü kararla formasından uzak kalan İcardi, takım arkadaşlarına tribünden destek verdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler de Arjantinli yıldız lehine tezahüratlarda bulundular.