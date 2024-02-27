Haberler Galatasaray F.Bahçe’ye gönderme

F.Bahçe’ye gönderme

Icardi, Fenerbahçe'nin açıklamasındaki fotoğrafın daha geniş açılısını kullanıp sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe’ye gönderme

Icardi, Fenerbahçe'nin açıklamasındaki fotoğrafın daha geniş açılısını kullanıp sarı-lacivertlilere gönderme yaptı. Şampiyonluk kutlamalarından Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşan İcardi, "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" mesajını paylaştı.

MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

PFDK ve Tahkim Kurulu'nun aynı gün içerisinde verdiği kararlar sonrasında bugünkü Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen İcardi, dün tribündeydi. İlk 11'de sahaya çıkmayı beklerken bugünkü kararla formasından uzak kalan İcardi, takım arkadaşlarına tribünden destek verdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler de Arjantinli yıldız lehine tezahüratlarda bulundular.

DİĞER
SON DAKİKA: Tolga Savacı'dan acı haber geldi! Tolga Savacı’nın eşi duyurdu: Yüreğim kanıyor…
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe'den flaş bir paylaşım daha!
G.Saray'da Zaha endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kerem'in 2. golünde ofsayt var mı?
Davinson'un eline çarpan top penaltı mı? Toroğlu yorumladı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devleri peşine takmıştı! F.Bahçe'den transfer kararı Devleri peşine takmıştı! F.Bahçe'den transfer kararı 01:03
Sebastian 9 maçtır suskun Sebastian 9 maçtır suskun 00:49
Kupada çekişme var Kupada çekişme var 00:49
Sabah selası Sabah selası 00:47
Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi 00:05
M. City o ismin sözleşmesini uzattı! M. City o ismin sözleşmesini uzattı! 00:05
Daha Eski
Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi 00:04
M. City o ismin sözleşmesini uzattı! M. City o ismin sözleşmesini uzattı! 00:03
Sakarya'da kırmızı alarm Sakarya'da kırmızı alarm 00:01
Denizli umut tüketti Denizli umut tüketti 23:59
Vural: Her şey bitmedi Vural: Her şey bitmedi 23:59
Göztepe farkı kapattı Göztepe farkı kapattı 23:58