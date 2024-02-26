GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Bayram'dan Kerem Aktürkoğlu'na destek!

Takım içerisinde mesela Caner ile de benimle de beraber oynadı. Tanıdıkları çok takımda. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Takım içinde tecrübemizle ağabeylik yapmaya çalışıyoruz. Çoğu oyuncu için de çok büyük bir fırsat Arda hoca ile çalışmak. Biz de onu bu sene şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz.

"KEREM NASIL ELEŞTİRİLİYOR?" Bu konu çok hassas bir konu. Yatıp kalkıp her şeyimi verdim. Armaya katkı vermek en önemlisi. İyi oynarsın, kötü oynarsın bunlar futbolda var. Baya da maçlarda oynadım. İstatistikler ortada. Ne yazık ki bunu ara ara Kerem'de de görüyoruz. Mesela inanılmaz istatistiklere sahip ama eleştiriliyor. Bunun cevabını bilemiyorum çünkü hiçbir şekilde saygısızlık yapmadık. Armaya hep yüzde yüz kendimizi vermeye çalıştık. Ancak bu beni daha da güçlü yaptı. Belki ondan da böyle iyi bir sezon geçirdim. Ondan önceki sezonda ayrılma gibi bir ihtimal olabiliyordu. Bir şekilde hırslanıp kendimi herkese göstermek istedim. Ancak ne mutlu bana ki ne güzel geçirdim Galatasaray'da, şampiyonluk gördüm.