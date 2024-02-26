GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Bayram'dan Kerem Aktürkoğlu'na destek!
Son dakika Galatasaray haberleri... Eyüpspor forması giyen deneyimli sol bek Ömer Bayram, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na destek çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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"CANER TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SOL BEKLERİNDEN"
Öncelikle aramızdaki dostluk çok güzel. Takım içerisinde herkes için geçerli. Futbolda rekabet olmalı zaten. Önceliğimiz Eyüpspor'a layık olup Süper Lig'e taşımak. O oynar ben oynarım, farklı mevkilerde oynarız. Hiç öyle düşünmüyoruz. Çünkü en büyük hedefimiz hep beraber Süper Lig'e çıkmak. Ondan sonra daha önemli oyuncular da katıp Süper Lig'e layık olmak istiyoruz. Sonuçta benim ve Caner'in tecrübesiyle. Caner Türkiye'nin en önemli sol beklerinden biri.
Bu sene talihsiz bir sakatlık geçirdim, kolumu kırdım. Ameliyat oldum. Beklediğimden uzun sürdü bu süreç. Artık yüzde yüz hazırım. Oynuyorum da. Hocamız bana arada şans veriyor tekrar. Dediğim gibi bu sene 5 ya da 10 maç oynarsam önemli değil. Önemli olan katkı vermek. Hepimiz buna odaklıyız.
"ARDA TURAN'LA ÇALIŞMAK BÜYÜK FIRSAT"
Arda hoca çok sevdiğim de bir ağabeyim. Galatasaray'da hem saha içi hem saha dışı çok da güzel vakit geçirdik. Ona saygım sonsuz çünkü futbolcu olarak başardıkları tartışılmaz. Hocalık kariyerinde de aynı kariyeri çizmesini umut ediyorum. Ona da yakışan bu. Futbol bilgisi, enerjisi bana göre komple bir hoca. Şanslıyım diyebilirim.
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Takım içerisinde mesela Caner ile de benimle de beraber oynadı. Tanıdıkları çok takımda. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Takım içinde tecrübemizle ağabeylik yapmaya çalışıyoruz. Çoğu oyuncu için de çok büyük bir fırsat Arda hoca ile çalışmak. Biz de onu bu sene şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz.
"KEREM NASIL ELEŞTİRİLİYOR?"
Bu konu çok hassas bir konu. Yatıp kalkıp her şeyimi verdim. Armaya katkı vermek en önemlisi. İyi oynarsın, kötü oynarsın bunlar futbolda var. Baya da maçlarda oynadım. İstatistikler ortada. Ne yazık ki bunu ara ara Kerem'de de görüyoruz. Mesela inanılmaz istatistiklere sahip ama eleştiriliyor. Bunun cevabını bilemiyorum çünkü hiçbir şekilde saygısızlık yapmadık. Armaya hep yüzde yüz kendimizi vermeye çalıştık. Ancak bu beni daha da güçlü yaptı. Belki ondan da böyle iyi bir sezon geçirdim. Ondan önceki sezonda ayrılma gibi bir ihtimal olabiliyordu. Bir şekilde hırslanıp kendimi herkese göstermek istedim. Ancak ne mutlu bana ki ne güzel geçirdim Galatasaray'da, şampiyonluk gördüm.
Herkesin bir ailesi var. Onlar için üzülüyorsun sadece. Çünkü onlar senin ne kadar emek verip çalıştığını görüyorlar. Hiç kimse sahaya çıkıp da ben bugün çok kötü oynayayım demez.
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