Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası sert sözler: Hakemlerin iflas gecesi

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Ahmet Çakar'ın dikkat çeken tweeti gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Türk hakemliğinin iflas gecesi. Fifa duruma el koymalıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında tüm takımlar meze edilmektedirler. Haksız bir penaltı ve ofsaytımsı bir yanlış ile Galatasaray maçı kazanmıştır. Vinicius yan hakemin suratına bakarak defalarca Fuck Off demesine rağmen,… — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) February 26, 2024

Türk hakemliğinin iflas gecesi. Fifa duruma el koymalıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında tüm takımlar meze edilmektedirler. Haksız bir penaltı ve ofsaytımsı bir yanlış ile Galatasaray maçı kazanmıştır. Vinicius yan hakemin suratına bakarak defalarca F... O... demesine rağmen, sahada kalmıştır. Antalyaspor katledilmiştir. Türk futbolu çürümüş, maalesef mafyalaşmış hale gelmiştir!