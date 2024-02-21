Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'ya flaş teklif!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'ya flaş teklif!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın uzun yıllardır kalesini koruyan Fernando Muslera ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları üzen haber geldi. Son olarak Uruguaylı yıldız için o flaş teklif gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fernando Muslera veda mı ediyor? İşte o flaş teklif!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaşacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Muslera veda mı ediyor? İşte o flaş teklif!

Bunun için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Muslera veda mı ediyor? İşte o flaş teklif!

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera İtalyanlar'ın kıskacında.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Muslera veda mı ediyor? İşte o flaş teklif!

Serie B'de mücadele eden Çizme'nin köklü takımlarından Parma, Serie A'ya yükselmesi halinde kalesini Uruguaylı eldivene emanet etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Muslera veda mı ediyor? İşte o flaş teklif!

İtalyan ekibinin 37 yaşındaki kalecinin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Muslera veda mı ediyor? İşte o flaş teklif!

Parma'nın Muslera'ya 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Muslera veda mı ediyor? İşte o flaş teklif!

HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Takvim'in haberine göre; 2011 yılından beri Galatasaray forması giyen ve Sarı-kırmızılı formayla büyük başarılara imza atan Muslera'nın transferiyle ilgili kararını sezon sonuna bıraktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Muslera veda mı ediyor? İşte o flaş teklif!

Galatasaray Yönetimi'nin bu sezon yaptığı teklife olumlu ya da olumsuz anlamda bir dönüş yapmayan Muslera'nın vereceği nihai karar ise merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Muslera veda mı ediyor? İşte o flaş teklif!

Bilindiği gibi tecrübeli oyuncunun ailesi, ülkesine dönmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Muslera veda mı ediyor? İşte o flaş teklif!

Muslera ise kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Muslera veda mı ediyor? İşte o flaş teklif!

Muslera, bu sezon 38 karşılaşmada forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fernando Muslera veda mı ediyor? İşte o flaş teklif!

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi konumundaki Uruguaylı eldiven, 34 gol yerken 16 maçta ise kalesini gole kapattı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Buruk'un Sparta Prag maçı planı!
Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 Şubat rakamları
Hangi hayvanlar adak olarak kesilir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den TFF'ye Icardi mesajı F.Bahçe'den TFF'ye Icardi mesajı 06:06
Hakan'lı Inter avantajı kaptı! Hakan'lı Inter avantajı kaptı! 01:01
Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! 01:01
Man City evinde hata yapmadı! Man City evinde hata yapmadı! 01:00
Ligde 11 kulüp PFDK’ya gitti Ligde 11 kulüp PFDK’ya gitti 00:57
Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! 00:55
Daha Eski
Hakan'lı Inter avantajı kaptı! Hakan'lı Inter avantajı kaptı! 00:55
Man City evinde hata yapmadı! Man City evinde hata yapmadı! 00:43
VakıfBank mağlup: 1-3 VakıfBank mağlup: 1-3 00:39
Filede 3-2 kaybetti Filede 3-2 kaybetti 00:37
Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek 00:07
Kanarya turu İstanbul'a bıraktı! Kanarya turu İstanbul'a bıraktı! 23:54