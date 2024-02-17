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En iyiler arasında

UEFA, İcardi’yi ‘haftanın oyuncusu’ ve ‘haftanın golü’ kategorilerine aday gösterdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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En iyiler arasında

Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendiği karşılaşmada 1, gol 2 asistle oynayan sarı-kırmızılı oyuncu Mauro İcardi, "Haftanın Oyuncusu" için 4 aday arasında yer aldı. Ayrıca 90+1. dakikada takımını 3-2 öne geçirdiği gol de "Haftanın Golü" için aday listeye girdi. Ayrıca Sparta Prag maçında galibiyeti getiren golü kaydeden İcardi'nin bitiş düdüğünün ardından soyunma odasının yolunu tutmasının nedeni ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın, direkten dönen şutuna ve kafayla auta yolladığı pozisyona kafasını takan Arjantinli yıldızın kendi performansına kızdığı öğrenildi.

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