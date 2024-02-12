GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un sakatlıkları can sıkmıştı. Karşılaşmayı tamamlayamayan iki futbolcunun perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Sparta Prag maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bu sonuçla puanını 66'ya çıkaran Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte liderliğe yükseldi.
Bu sezonki 10. yenilgisini alan RAMS Başakşehir ise 33 puanda kaldı.
Galatasaray'da RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un sakatlıkları can sıktı.
İlk yarıda ayağına darbe alan Kerem, ikinci yarının başında yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.
Sakatlanan bir diğer isim olan Victor Nelsson ise 59. dakikada oyundan çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası iki futbolcunun sakatlık durumuyla ilgili konuştu.
Buruk, "Kerem'in ayağına darbe geldi. Victor'un düşmeden oldu. Nelsson için maçtan sonra doktor ile konuştuk. Kontrolleri yapılacak. Maç gününe kadar çok önemli bir şey çıkmazsa yetişir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Kerem ve Nelsson ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
KEREM YETİŞECEK NELSSON BELİRSİZ
Gelen ilk bilgilere göre; Kerem'in sakatlığı ciddi değil ve perşembe günü Sparta Prag maçında oynamasına bir engel yok.
Ancak Nelsson'un durumu sıkıntılı gibi duruyor.
Danimarkalı stoperin bugün Prag karşısında oynayıp oynamama durumu netleşecek.
Öte yandan Trabzonspor deplasmanında sol alt arka adalesinden sakatlanan Abdülkerim Bardakcı 20 günde iyileşti.
Başarılı stoper, Sparta Prag maçında kadroda olacak.
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