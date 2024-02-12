Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un sakatlıkları can sıkmıştı. Karşılaşmayı tamamlayamayan iki futbolcunun perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Sparta Prag maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 09:21
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GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Bu sonuçla puanını 66'ya çıkaran Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte liderliğe yükseldi.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Bu sezonki 10. yenilgisini alan RAMS Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Galatasaray'da RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un sakatlıkları can sıktı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

İlk yarıda ayağına darbe alan Kerem, ikinci yarının başında yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Sakatlanan bir diğer isim olan Victor Nelsson ise 59. dakikada oyundan çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası iki futbolcunun sakatlık durumuyla ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Buruk, "Kerem'in ayağına darbe geldi. Victor'un düşmeden oldu. Nelsson için maçtan sonra doktor ile konuştuk. Kontrolleri yapılacak. Maç gününe kadar çok önemli bir şey çıkmazsa yetişir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Kerem ve Nelsson ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

KEREM YETİŞECEK NELSSON BELİRSİZ

Gelen ilk bilgilere göre; Kerem'in sakatlığı ciddi değil ve perşembe günü Sparta Prag maçında oynamasına bir engel yok.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Ancak Nelsson'un durumu sıkıntılı gibi duruyor.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Danimarkalı stoperin bugün Prag karşısında oynayıp oynamama durumu netleşecek.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu belli oldu! Sparta Prag maçında...

Öte yandan Trabzonspor deplasmanında sol alt arka adalesinden sakatlanan Abdülkerim Bardakcı 20 günde iyileşti.

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