TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel'den flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün itirafı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sarı-kırmızılıların yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu ile Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün hakkında flaş bir transfer itirafında bulundu. (GS transfer haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 14:09 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 14:29
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Beşiktaş'ın sıkıntılı bir döneme girmesinin talihsiz bir durum olduğunu ama her şeyi toparlayacaklarına inandığını dile getiren Hollandalı eski yıldız, "Beşiktaş'ın, ait oldukları zirveye geri döneceklerini biliyorum. Beşiktaş'ın, Fernando Santos gibi iyi bir teknik direktörü var ama benim için yönetim kurulunun ne yapacağı daha önemli. Yönetimin bu süreçteki kararları kulübün yolculuğunu etkiliyor. Teknik direktör tek başına bir şeyler yapamaz." diye konuştu.
Süper Lig'de kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki durumunu yorumlayan Hollandalı eski yıldız, şöyle devam etti:
"Her iki takımın da şampiyonluk için favori konumda olduğu bir mücadele izliyoruz. Şampiyonluk beklentisi daha yüksek olduğu için Galatasaray'ın üzerinde daha fazla baskı var. Bu durum Fenerbahçe için belki ufak bir avantaj olabilir. Ama futbolda her şey olabilir, neler olacağını hep beraber göreceğiz. Mauro Icardi ve Edin Dzeko, kaliteli ve büyük kariyerli oyuncular. İkisinin arasından herhangi bir favorim yok. İkisine de saygı duyuyorum."
Geçtiğimiz günlerde rekor bonservis bedeliyle (30+5 milyon euro) Bayern Münih'e transfer olan eski takım arkadaşı Sacha Boey'in transferine de değinen 37 yaşındaki eski oyuncu, "Sacha Boey, Galatasaray'da çok iyi sezonlar geçirdi. Galatasaray, onu takımda tutmakla iyi bir karar verdi. Çünkü Galatasaray, başkan ve teknik direktör değişikliğinden sonra neredeyse ondan kurtulmaya çalışıyordu." diye konuştu.
Son olarak ismi Ajax'la anılan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün için Hollanda devinin kendisinden bilgi aldığını belirten Ryan Babel, "Geçtiğimiz sezonlarda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün hakkında Ajax ile konuştum. Bu oyuncular hakkındaki görüşümü Ajax ile paylaştım." diye konuştu.
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