TRANSFER HABERLERİ - Ryan Babel'den flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün itirafı!

Beşiktaş'ın sıkıntılı bir döneme girmesinin talihsiz bir durum olduğunu ama her şeyi toparlayacaklarına inandığını dile getiren Hollandalı eski yıldız, "Beşiktaş'ın, ait oldukları zirveye geri döneceklerini biliyorum. Beşiktaş'ın, Fernando Santos gibi iyi bir teknik direktörü var ama benim için yönetim kurulunun ne yapacağı daha önemli. Yönetimin bu süreçteki kararları kulübün yolculuğunu etkiliyor. Teknik direktör tek başına bir şeyler yapamaz." diye konuştu.

Süper Lig'de kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki durumunu yorumlayan Hollandalı eski yıldız, şöyle devam etti: "Her iki takımın da şampiyonluk için favori konumda olduğu bir mücadele izliyoruz. Şampiyonluk beklentisi daha yüksek olduğu için Galatasaray'ın üzerinde daha fazla baskı var. Bu durum Fenerbahçe için belki ufak bir avantaj olabilir. Ama futbolda her şey olabilir, neler olacağını hep beraber göreceğiz. Mauro Icardi ve Edin Dzeko, kaliteli ve büyük kariyerli oyuncular. İkisinin arasından herhangi bir favorim yok. İkisine de saygı duyuyorum."