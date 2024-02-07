Bir aday da Azerbaycan'dan

Derrick Köhn için Hannover ile temas halinde olan Galatasaray, Toral Bayramov'u da yakından takip ediyor. Futbol direktörü Cenk Ergün, Karabağ forması giyen 22 yaşındaki sol beki izlemek için geçen hafta Azerbaycan'a gitti. İki kanatta da görev yapabilen Bayramov için olumlu rapor veren Ergün'ün Azerbaycan futbolunda dikkat çeken birkaç futbolcuyu daha izlediği öğrenildi.

G.SARAY'DA RAHAT OYNAR

Azeri menajer Elvin Zeynalov, Bayramov'un Galatasaray'da forma giyecek kalitede olduğunu söyledi. Zeynalov konuyla ilgili, "Azerbaycan'da çok yetenekli isimler var. Türk futboluna katkıları olacak çok yetenek var. Toral Bayramov 3 büyüklerde oynayabilecek bir isim. Turan Manafov ve Ruslan Hacıyev'i de sayabiliriz" diye konuştu.