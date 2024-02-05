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Galatasaray'dan Hakim Ziyech'in sakatlığı hakkında açıklama!

Son dakika haberi: Galatasaray, Afrika Kupası'nda sakatlanan Hakim Ziyech'in son durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 20:12 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 20:19
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Galatasaray'dan Hakim Ziyech'in sakatlığı hakkında açıklama!

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek.

SAĞLIK RAPORU

İki hafta önce sol alt arka adale grubunda strain tespit edilen ve tedavisi devam eden Abdülkerim Bardakcı, saha çalışmalarına başladı.

Afrika Kupası'nda ülkesi Fas'ın Zambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

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