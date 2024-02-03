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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan penaltı isyanı

“Direkten dönen top yok ama verilmeyen penaltı var, onu asla atlamayalım! Birçok maçta olduğu gibi... Taraftarımızın pozitif enerjisi bize büyük güç veriyor”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan penaltı isyanı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli açıklamalardı bulundu: "Direkten dönen top yok ama verilmeyen penaltı var, onu atlamayalım. Birçok maçta olduğu gibi. Zor bir deplasmanda üç puan aldık, bu çok önemliydi. Oyuncularım yorgun, morallari bozuk olabilir ama G.Saray kazanmaya devam ediyor. Daha iyisini de yapacağız. Samsun'da bizi destekleyen büyük taraftarına teşekkür ederim. Pozitif enerjileri bize büyük güç veriyor."

PROTESTO İSTEMİYORUZ

Kerem'e sahip çıkan Buruk şöyle devam etti: "Son üç seneki asistleri, şampiyonlukta yaptıkları, bu sene Avrupa'da yaptıkları... Kerem olmadığında takımın üretmekte ne kadar zorluk çıktığını gördük. Gerçek G.Saray taraftarları ona sahip çıkıyor. Stadımızda da artık kendi oyuncularımıza protesto istemiyoruz. Bundan sonraki günlerde transfere ihtiyaç olursa Avrupa'ya yazamayacağız ama Türkiye Ligi'nde kullanabiliriz. Fırsat transferi olursa değerlendiririz."

MUSLERA: KRİTİK BİR GALİBİYETTİ

G.Saray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, "Uzun yıllar sonra Samsun'a gelmek ve bu büyük takıma karşı oynamak zevkti. Erken goller avantaj yakaladık. Kritik üç puanı almayı başardık. İşimize devam etmemiz ve maç maç gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluk için bunu yapmalıyız. G.Saray'ın amacı her zaman şampiyonluktur. Bunun için devam edeceğiz" diye konuştu

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