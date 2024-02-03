Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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Barış Alper'in attığı gol hakikaten maharet ve zamanlama istiyor. Mertens'in harika pasıyla defansın arkasına sarktı, çok dar açısı vardı, buna rağmen Okan'ı geçti ve sıfıra yakın bir yerden golü yapmayı becerebildi.
Barış Alper'e bir parantez daha açalım; iyi niyeti, fedakarlığı ve fizik gücüyle belki de şu anda Türkiye'nin en iyilerinden biri.
Ondan sonra maç rölantide gitti. Aslında Samsunspor, ilk yarının sonuna kadar sakin görünse de fazla bir pozisyonu yok. En önemli pozisyonları ikinci yarıda Muslera'nın köşeden çıkardığı top.
Sonuç olarak şampiyonluk yarışı, F.Bahçe ve G.Saray arasında doludizgin ilerliyor. Sanki son haftaya, son düdüğe kadar devam edecek gibi.
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu son haftaların başarılı ismi. Dün gece de bir-iki sarı kart hatası dışında maçı çok iyi yönetti.
Samsunsporlu oyuncunun Kaan'a yaptığı ve Torreira'nın rakip oyuncuya yaptığı hareketlerde sarı kart vermesi gerekiyordu.
İkinci yarıda Icardi'ye yapılan harekette G.Saray penaltı bekledi.
Görüntüye baktığımızda çekiliyor gibi ama günümüz futbolunda bu tür penaltıların kabul görmesi çok zor. VAR müdahalesi de gereksiz.
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