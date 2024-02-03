Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Barış Alper'in attığı gol hakikaten maharet ve zamanlama istiyor. Mertens'in harika pasıyla defansın arkasına sarktı, çok dar açısı vardı, buna rağmen Okan'ı geçti ve sıfıra yakın bir yerden golü yapmayı becerebildi.

Barış Alper'e bir parantez daha açalım; iyi niyeti, fedakarlığı ve fizik gücüyle belki de şu anda Türkiye'nin en iyilerinden biri.