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Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 07:47
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Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - BÖYLE PENALTI OLMAZ

G.Saray önemli bir virajı kazasız geçti. Ne olursa olsun yıllardır Samsun deplasmanları her takım için güç olmuştur.

Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Peki G.Saray çok mu iyi oynadı? Hayır... Oynaması gerektiği kadar oynadı. Samsun'da G.Saray maça 2-0 önde başladı diyebiliriz.

Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Maçın hemen başı bir kornerden gelen topu Nelsson çok iyi tamamladı ve G.Saray'ı öne geçirdi. Hemen akabinde de Barış Alper gerçekten çok zor bir gol attı.

Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Barış Alper'in attığı gol hakikaten maharet ve zamanlama istiyor. Mertens'in harika pasıyla defansın arkasına sarktı, çok dar açısı vardı, buna rağmen Okan'ı geçti ve sıfıra yakın bir yerden golü yapmayı becerebildi.

Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Barış Alper'e bir parantez daha açalım; iyi niyeti, fedakarlığı ve fizik gücüyle belki de şu anda Türkiye'nin en iyilerinden biri.

Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Ondan sonra maç rölantide gitti. Aslında Samsunspor, ilk yarının sonuna kadar sakin görünse de fazla bir pozisyonu yok. En önemli pozisyonları ikinci yarıda Muslera'nın köşeden çıkardığı top.

Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Sonuç olarak şampiyonluk yarışı, F.Bahçe ve G.Saray arasında doludizgin ilerliyor. Sanki son haftaya, son düdüğe kadar devam edecek gibi.

Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu son haftaların başarılı ismi. Dün gece de bir-iki sarı kart hatası dışında maçı çok iyi yönetti.

Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Samsunsporlu oyuncunun Kaan'a yaptığı ve Torreira'nın rakip oyuncuya yaptığı hareketlerde sarı kart vermesi gerekiyordu.

Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

İkinci yarıda Icardi'ye yapılan harekette G.Saray penaltı bekledi.

Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Görüntüye baktığımızda çekiliyor gibi ama günümüz futbolunda bu tür penaltıların kabul görmesi çok zor. VAR müdahalesi de gereksiz.

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