Okan Buruk'tan transfer sözleri! Aurier ve Vinicius...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Yılport Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları...

Tabii ki Sacha Boey'un transferi, her zaman teklif gelebilecek bir oyuncuydu. Transferin son haftasında geldi. Bu tabii ki bizi zorlayan bir şeydi. Bakambu gitmek istedi. Benimle de konuştu. Baktığımızda gelen bonservis geliri bizim için olumlu olacağı için ona izin verdik. Biz de Bakambu ile ilgili izin verdik. Angelino'nun gidişi çok geç oldu bizim için. Gideceği belliydi. Bu da bizi olumsuz etkiledi. Şu anda anlaştığımız 2 oyuncu var. En kısa zamanda açıklama yapılacaktır. Son ana kadar bilemiyorsunuz tabii, zor bir dönem. Başkanımız ve yönetimimiz elinden geleni yaptı.

SOL BEK KONUSU...

Bir Türk oyuncu daha sol beke takviye yapmayı düşünüyorduk. Devam edecek, bundan sonra Türkiye'de devam ediyor. Orada bizim için fırsat olursa, yabancı boşluğumuz var. Onu değerlendirebiliriz. Bugünkü düşüncelerimizden biri bu. Sol bekte çok fazla oyuncu denedik. Kaan ve Barış'ın çok başarılı olması, Berkan da görevini en iyi şekilde yaptı. Kendi içimizden alternatif yaptı. Sol bekle ilgili düşüncemiz bu. Transfer devam ediyor. 1 oyuncu daha içeri katabiliriz. Şu anda gündemimiz bu şekilde.

Zaha dün bizimle gelemedi. Bugün öğle saatlerinde katıldı. Aileve nedenlerden dolayı bugün katıldı. İlk 11'de değil ama oyunun devamında kullanmak istiyoruz. Ona da teşekkür ediyorum. Burada olmak ve oynamak istedi. Samsunspor iyi takımlardan biri. Daha çok direkt oyunu tercih ediyorlar. Zor bir deplasman. Kazanmak istiyoruz. Rakibin de iyi bir şekilde hazırlandığını biliyoruz.