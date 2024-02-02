Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Levent Mercan transferine Şota engeli!

Galatasaray'ın Levent Mercan transferine Şota engeli!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Fatih Karagümrüklü Levent Mercan'dan kötü haber geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 14:21 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 14:30
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın Levent Mercan transferine Şota engeli!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Fatih Karagümrüklü Levent Mercan'dan kötü haber geldi. A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Gürcü teknik adam Şota, 23 yaşındaki sol bekin Galatasaray'a gitmesine izin vermedi.

Almanya'da dünyaya gelen Mercan, kariyerine Recklingh altyapısında başlamıştı. Bochum, Essen, Schalke 04 formaları giyen genç defans oyuncusu, 2021 yılında Fatih Karagümrük'e kiralanmış 2022'de ise bonservisi İstanbul temsilcisi tarafından alınmıştı.

DİĞER
Ajda Pekkan ameliyat oldu! İşte 77 yaşındaki Süperstar'ın sağlık durumu
Usta Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti! Hep yerli durdu... Filistin davasının sesi oldu
Guardiola'nın öğrencisi Cimbom'a geliyor!
Fenerbahçe'ye Premier Lig'den transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Resmi teklif yapıldı! G.Saray'ın sağ beki Fransa'dan
Guardiola'nın öğrencisi Cimbom'a geliyor!
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Resmi teklif yapıldı! G.Saray'ın sağ beki Fransa'dan Resmi teklif yapıldı! G.Saray'ın sağ beki Fransa'dan 14:43
Bologna - Sassuolo maçı ne zaman? Bologna - Sassuolo maçı ne zaman? 14:41
Frosinone - Milan maçı ne zaman? Frosinone - Milan maçı ne zaman? 14:38
Udinese - Monza maçı ne zaman? Udinese - Monza maçı ne zaman? 14:36
Kasımpaşa Jackson Porozo'yu kiraladı! Kasımpaşa Jackson Porozo'yu kiraladı! 14:35
Empoli - Genoa maçı ne zaman? Empoli - Genoa maçı ne zaman? 14:34
Daha Eski
Beşiktaş'ın Trabzonspor mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ın Trabzonspor mesaisi sürüyor! 14:29
G.Saray'a kötü haber! Hocası izin vermedi G.Saray'a kötü haber! Hocası izin vermedi 14:20
Girona - Real Sociedad maçı ne zaman? Girona - Real Sociedad maçı ne zaman? 14:16
Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? 14:13
Granada - Las Palmas maçı ne zaman? Granada - Las Palmas maçı ne zaman? 14:11
Valencia - Almeira maçı ne zaman? Valencia - Almeira maçı ne zaman? 14:09