Galatasaray'ın Levent Mercan transferine Şota engeli!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Fatih Karagümrüklü Levent Mercan'dan kötü haber geldi. A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Gürcü teknik adam Şota, 23 yaşındaki sol bekin Galatasaray'a gitmesine izin vermedi.
Almanya'da dünyaya gelen Mercan, kariyerine Recklingh altyapısında başlamıştı. Bochum, Essen, Schalke 04 formaları giyen genç defans oyuncusu, 2021 yılında Fatih Karagümrük'e kiralanmış 2022'de ise bonservisi İstanbul temsilcisi tarafından alınmıştı.