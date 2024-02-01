Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Okan Buruk'un Gaziantep maçı sonrası "Acele bir sağ bek ve bir sol bek istiyorum" açıklamasının ardından Galatasaray'da tüm işler bırakıldı. İki mevkiye takviye yapılması için yoğun çaba harcanıyor. Ortada birçok isim bulunuyor. Rıdvan ve Zeki ön planda ama çok sürpriz isimler de açıklanabilir. İşte Galatasaray'ın peşindeki bek oyuncuları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 10:29
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Sarı kırmızılılar diğer yandan Boey ve Angelino'nun boşluğunu doldurmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Okan Buruk'un Gaziantep maçı sonrası "Acele bir sağ bek ve bir sol bek istiyorum" açıklamasının ardından Galatasaray'da tüm işler bırakıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

İki mevkiye takviye yapılması için yoğun çaba harcanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Transferde hızlı davranmak isteyen Galatasaray, 5 şubat tarihine kadar UEFA'ya listesini bildirmesi gerekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Ortada birçok isim bulunuyor. Rıdvan ve Zeki ön planda ama çok sürpriz isimler de açıklanabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

İşte muhtemel adaylardan bazıları ve durumları:

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

SAĞ BEK ADAYLARI

Zeki Çelik (ROMA): Mourinho'nun gözdeleri arasında yer alıyordu... De Rossi'nin düşüncesi bilinmiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Angelino transferinde Galatasaray onu Roma'ya getirebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Lorenz Assignon (RENNES): Okan Buruk'un adını resmen verdiği oyuncu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Zeki Çelik ile birlikte gelmesi en yüksek iki adaydan biri...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Marvin Senaya (STRASBOURG): Adaylar arasında en yüksek reytingi olan isim. Aynı zamanda en pahalı isim.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Youcef Atal (NICE): Filistin'e destek mesajı sonrasında Nice'te kadro dışı kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Yerine Rosier geldi. Ayrılmak istiyor ve potansiyel aday.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Lewin Blum (YOUNG BOYS): Adı çıkmayan sağ bek. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

SOL BEK ADAYLARI

Tagliafico (LYON): Lyon'da forma giyen 31 yaşındaki sol bek şu anda favori konumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Rıdvan Yılmaz (RANGERS): Rangers ile görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Marcos Acuna (SEVILLA): Bir taraf görüşme var diyor. Yönetim yalanlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Leonard Spinazzola (ROMA): Bir ara adı çok konuşuldu. Şu anda sessizlik var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Bradley Locko (BREST): Adı bir dönem çok konuşulan isimdi. Ancak pahalı olduğu kabul edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bek operasyonu! İşte hedefteki o isimler

Maxim de Cuyper (CLUB BRUGGE): Bir başka imkansız isimdi. Adı son günlerde unutuldu.

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