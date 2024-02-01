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Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 16:37 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 16:52
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Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve maçın oynanacağı Samsun'a hareket etti. Sarı-kırmızılıların 24 kişilik Samsunspor maçı kamp kadrosu da belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Samsunspor müsabakası kamp kadrosuna aldığı futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş ve Tanguy Ndombele."

Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kafilede yer almadı.

İŞTE G.SARAY'IN KAMP KADROSU

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