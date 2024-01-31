DİĞER
Torreira: Acı verici
Lucas Torreira, Uruguay basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çok mutluyum. Buradaki hayata adapte oldum. Türkiye'ye geldiğimde en büyük korkum, buradaki kültüre adapte olmaktı" dedi. Milli takımda oynamamasıyla ilgili olarak da, "Uruguay Milli Takımı'nda olamamak çok acı verici. Futbol oynamak isteyen her çocuk milli takım formasını giymeyi hayal eder. Kızgın değilim. Milli takıma girecek oyuncuları, teknik direktör belirler" diye konuştu.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.