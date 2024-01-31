Haberler Galatasaray Torreira: Acı verici

Torreira: Acı verici

Lucas Torreira, Uruguay basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çok mutluyum. Buradaki hayata adapte oldum. Türkiye'ye geldiğimde en büyük korkum, buradaki kültüre adapte olmaktı" dedi. Milli takımda oynamamasıyla ilgili olarak da, "Uruguay Milli Takımı'nda olamamak çok acı verici. Futbol oynamak isteyen her çocuk milli takım formasını giymeyi hayal eder. Kızgın değilim. Milli takıma girecek oyuncuları, teknik direktör belirler" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Torreira: Acı verici
Lucas Torreira, Uruguay basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çok mutluyum. Buradaki hayata adapte oldum. Türkiye'ye geldiğimde en büyük korkum, buradaki kültüre adapte olmaktı" dedi. Milli takımda oynamamasıyla ilgili olarak da, "Uruguay Milli Takımı'nda olamamak çok acı verici. Futbol oynamak isteyen her çocuk milli takım formasını giymeyi hayal eder. Kızgın değilim. Milli takıma girecek oyuncuları, teknik direktör belirler" diye konuştu.
DİĞER
Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu! Efsane teknik direktör evine geri dönüyor: İşte o takım…
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Şehitlerin üzerine villa dikmişler
Gittiği gibi Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Cimbom'da geri sayıma geçildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray milli yıldızın peşinde!
Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:47
Düsseldorf yarı finalde! Düsseldorf yarı finalde! 01:41
Düsseldorf yarı finalde! Düsseldorf yarı finalde! 01:40
Gabriel Paulista A.Madrid'de Gabriel Paulista A.Madrid'de 01:21
Kartal'da rota Worral Kartal'da rota Worral 01:19
Newcastle deplasmanda A. Villa'yı devirdi! Newcastle deplasmanda A. Villa'yı devirdi! 01:16
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN | 🔴A SPOR CANLI YAYIN | 01:16
Newcastle deplasmanda A. Villa'yı devirdi! Newcastle deplasmanda A. Villa'yı devirdi! 01:15
G.Saray'a süper sağ bek! G.Saray'a süper sağ bek! 00:49
Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! 00:29
Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! 00:28
G.Saray milli yıldızın peşinde! G.Saray milli yıldızın peşinde! 00:26