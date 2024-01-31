Tete'ye talip

Dünyada transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılı ekipte Tete'ye de talip çıktı. Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Palmeiras'ın Galatasaray'a 8 milyon euro teklif ettiği ifade edildi. Son haftalarda performansını yavaş yavaş yükselten oyuncunun transferinden daha yüksek bir rakam bekleyen yönetimin, bu teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi. Galatasaray, sezon başında Tete'yi Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maçta forma şansı buldu. 2 gol atan Tete takımına 2 de asist katkısı sağladı.

Sağ ve sol kanatta görev yapan Tete'nin Transfermarkt değeri 20 milyon euro...