Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi'nde en iyi ilk iki gol Kerem ve Tete'den!

GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi'nde en iyi ilk iki gol Kerem ve Tete'den!

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, bu sezon grup aşamalarında atılan en iyi golü açıkladı. Galatasaray'da Kerem ve Tete'nin golleri ilk iki sırayı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:05
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi'nde en iyi ilk iki gol Kerem ve Tete'den!

Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, İstanbul'da oynadıkları Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en güzel gol seçildi. Tete'nin, Kopenhag karşısında kaydettiği gol de 2. sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en iyi 10 golü duyurdu. Buna göre, Galatasaray'ın 29 Kasım'da RAMS Park'ta oynanan Manchester United mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol, grup aşamalarındaki en güzel gol seçildi.

Listenin ikinci sırasındaki gol ise bir başka Galatasaraylı Tete'ye ait oldu. Brezilyalı futbolcunun grubun ilk maçında İstanbul'da Kopenhag'a karşı attığı gol de 2. sırada yer aldı.

Öte yandan Galatasaray - Manchester United maçında Portekizli futbolcu Bruno Fernandes'in sarı-kırmızılıların filelerine gönderdiği gol ise 5. seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabında açıklanan en iyi 10 sıralaması şöyle:

1 - Galatasaray - Manchester United: Kerem Aktürkoğlu

2 - Galatasaray - Kopenhag: Tete

3 - Leipzig - Kızılyıldız: Xavi Simmons

4 - Manchester City - Young Boys: Erling Haaland

5 - Galatasaray - Manchester United: Bruno Fernandes

6 - Union Berlin - Braga: Bruma

7 - Sevilla - Arsenal: Gabriel Jesus

8 - Atletico Madrid - Celtic: Alvaro Morata

9 - Young Boys - Manchester City: Meschack Elia

10- Newcastle United - Milan: Joelinton

DİĞER
Son hali şoke etmişti! Rafet El Roman'dan 'estetik' tepkisi! 'Fake, kurgu, montaj'
DEM İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyer'in karşılığı İstanbul'da mı olacak?
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı!
Cimbom jokerini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme
Cimbom jokerini buldu!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 31 Ocak Çarşamba 2024
TUS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM TUS/1 başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 Ocak rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme 15:39
Devler Ligi'nde en iyi goller G.Saray'dan! Devler Ligi'nde en iyi goller G.Saray'dan! 15:05
Fırtına iki yıldızın peşinde! Fırtına iki yıldızın peşinde! 14:22
Kartal'da Trabzon mesaisi sürüyor! Kartal'da Trabzon mesaisi sürüyor! 14:21
F.Bahçe'ye kötü haber! Teklifi reddetti F.Bahçe'ye kötü haber! Teklifi reddetti 14:14
Başakşehir Edgar Ie ile yollarını ayırdı! Başakşehir Edgar Ie ile yollarını ayırdı! 13:43
Daha Eski
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? 13:19
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 13:06
G.Saray'dan Manea hamlesi! G.Saray'dan Manea hamlesi! 12:57
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:44
Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? 12:38
Çağlar Söyüncü'nün lisansı çıktı! Çağlar Söyüncü'nün lisansı çıktı! 12:17