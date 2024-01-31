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Barış Alper'e tam not

Gaziantep FK maçında galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz, kendisini izlemeye gelen İngiliz scoutlardan tam not aldı. Sağ açıkta başladığı mücadeleyi sol bekte bitiren Barış Alper için Galatasaray'a teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Okan Buruk, jokeri haline gelen milli oyuncunun ara transfer döneminde takımda kalmasını istiyor. Ancak İngiliz kulüpleri dışında Fransa'dan da PSG başta çok ciddi teklifler olduğu belirtiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Barış Alper'e tam not
Gaziantep FK maçında galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz, kendisini izlemeye gelen İngiliz scoutlardan tam not aldı. Sağ açıkta başladığı mücadeleyi sol bekte bitiren Barış Alper için Galatasaray'a teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Okan Buruk, jokeri haline gelen milli oyuncunun ara transfer döneminde takımda kalmasını istiyor. Ancak İngiliz kulüpleri dışında Fransa'dan da PSG başta çok ciddi teklifler olduğu belirtiliyor.
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