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Okan Buruk'tan maç sonu transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklmalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 22:41
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Okan Buruk'tan maç sonu transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklmalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Onlarla birlikte bu yolda rekorlar kırılıyor. Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz. asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 4 direk gördüm, bir tane daha var diyorlar.

1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık.

Günün sonunda iyi bir oyun ortaya koyduk. Allah da bize sonucu verdi.

TRANSFER SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

"Oyuncularım kazanmak için aç ve istiyorlar. Eksiklerimiz var, transfer döneminde bu eksikleri kapatmak istiyoruz."

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