Gönülden tebrikler

Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, kendi döneminde alınan Sacha Boey'un Bayern Münih'e gitmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Elmas, "Bu transferi gerçekleştiren başta sayın Dursun Özbek ve Erden Timur'u gönülden tebrik ederim. Sonuç olarak transferi yapan Galatasaray ve kazanan da Galatasaray olmuştur. Emeği geçenler ise Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Elde edilen bu başarıyı kişilere zimmetleme çabası ve kavgası göstermek yerine Galatasaray adına sevinmek en doğru olanıdır" diye konuştu.

DEVAMI GELMELİ

Gelecek vaat eden isimlerin mutlaka alınması gerektiğini kaydeden Elmas, "Galatasaray'ın mali yapısı çerçevesinde bu tür başarılı genç oyunculara yatırım yapmaya devam etmesi futbol branşının mali yapısını düzlüğe çıkarması açısından çok önemlidir" ifadesini kullandı.