GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in 30 milyon Euro'ya takımdan ayrılmasının ardından Ziyech konusunda da dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Öte yandan sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sürpriz bir iddia daha geldi.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech hakkında çarpıcı bir haber yayınlandı.
Faslı yıldızın 3 gün içinde sarı kırmızılılardan ayrılabileceği öğrenildi.
Konuya dair flaş gelişmeyi ise Suudi Arabistan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
SBA Sport'ta yer alan ve aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Al-Shabab, Hakim Ziyech ile prensip anlaşmasına vardı.
Arabistan ekibinin transfere nokta koyabilmek için Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi'nin yanıtını beklediği ifade edildi.
Öte yandan Arabistan'da transfer döneminin bitmesine 3 gün kaldığı ve Al-Shabab'ın kısa süre içinde Ziyech'i kadrosuna katmaya çalışacağı aktarıldı.
30 yaşındaki Ziyech bu sezon Galatasaray'da 14 maça çıktı.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 4 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Ziyech, sarı kırmızılılarla sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı.
1.81 boyundaki kanat, Galatasaray'da çıktığı maçlarda istenen performansı tam olarak sahaya yansıtamamıştı.
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