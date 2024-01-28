Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in 30 milyon Euro'ya takımdan ayrılmasının ardından Ziyech konusunda da dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 12:58
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki sağ beki Sacha Boey'i dev bir bonservis ücretine Bayern Münih'e gönderdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Cimbom, Boey'nin satışından gelen ücreti kasasına koyup önemli bir rahatlama sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Öte yandan sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sürpriz bir iddia daha geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech hakkında çarpıcı bir haber yayınlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Faslı yıldızın 3 gün içinde sarı kırmızılılardan ayrılabileceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Konuya dair flaş gelişmeyi ise Suudi Arabistan basını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

SBA Sport'ta yer alan ve aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Al-Shabab, Hakim Ziyech ile prensip anlaşmasına vardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Arabistan ekibinin transfere nokta koyabilmek için Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi'nin yanıtını beklediği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Öte yandan Arabistan'da transfer döneminin bitmesine 3 gün kaldığı ve Al-Shabab'ın kısa süre içinde Ziyech'i kadrosuna katmaya çalışacağı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

30 yaşındaki Ziyech bu sezon Galatasaray'da 14 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Ayrıca 2 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şimdi sıra Ziyech'te! Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha...

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Ziyech, sarı kırmızılılarla sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı.

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