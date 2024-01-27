Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Kulüpler de belli bir rakamda el sıkıştı ve Sacha Boey, yeni takımıyla imza aşamasına geldi.

Transferin rakamsal boyutuyla ilgili bilgi veren A Spor muhabiri Emre Kaplan, "Sacha Boey için artık iş son noktada. Rennes'e verilecek %15'lik pay ve belli menajer komisyonları var. Galatasaray'ın kasasına nakit olarak 25 milyon € üzerinde bir rakam girecek." ifadelerini kullandı.