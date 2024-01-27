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Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Son dakika spor haberi: Son olarak Sacha Boey'un Bayern Münih ile anlaşmaya vardığı Galatasaray'da mevcut oyuncular hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetiminin kontratını uzatmak istediği deneyimli file bekçisinin sürpriz bir fikri olduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:20
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Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Galatasaray'ın efsanesi olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Uruguaylı file bekçisinin takımdaki geleceği merak konusu oldu.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Ara transfer döneminde takımda önemli değişiklikler yaşayan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar peş peşe geldi.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Galatasaray'da gözden çıkarılan ilk isim İspanyol sol bek Angelino oldu.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

20 maçta forma giymesi durumunda 6 milyon euro'luk opsiyonu devreye girecek olan 27 yaşındaki oyuncu, 19 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Leipzig ile bu opsiyonu kaldırmak için görüşen yönetim, istediği geri dönüşü alamadı.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Takımdan ayrılmasına karar verilen Angelino, İtalyan ve Fransız takımlarıyla görüşme halinde.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Öte yandan Sacha Boey da rekor bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tutuyor.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç sağ bek, Alman deviyle anlaşma sağladı.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Kulüpler de belli bir rakamda el sıkıştı ve Sacha Boey, yeni takımıyla imza aşamasına geldi.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Transferin rakamsal boyutuyla ilgili bilgi veren A Spor muhabiri Emre Kaplan, "Sacha Boey için artık iş son noktada. Rennes'e verilecek %15'lik pay ve belli menajer komisyonları var. Galatasaray'ın kasasına nakit olarak 25 milyon € üzerinde bir rakam girecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

FERNANDO MUSLERA İÇİN KARAR VAKTİ!
Yaşanacak 2 ayrılığın ardından gözler Fernando Muslera'ya çevrildi.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin geleceği hakkında karar vermesini bekliyor.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

ÜLKESİNE DÖNME FİKRİ VAR!
Ülkesine dönme fikri bulunan 37 yaşındaki file bekçisi, kısa süre içinde kararını iletecek.

Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Yıldız file bekçisi, takımda kalma yönünde karar verirse pazarlıklar başlayacak.

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