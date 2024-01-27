Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?
Son dakika spor haberi: Son olarak Sacha Boey'un Bayern Münih ile anlaşmaya vardığı Galatasaray'da mevcut oyuncular hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetiminin kontratını uzatmak istediği deneyimli file bekçisinin sürpriz bir fikri olduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Galatasaray'da gözden çıkarılan ilk isim İspanyol sol bek Angelino oldu.
20 maçta forma giymesi durumunda 6 milyon euro'luk opsiyonu devreye girecek olan 27 yaşındaki oyuncu, 19 karşılaşmada görev aldı.
Leipzig ile bu opsiyonu kaldırmak için görüşen yönetim, istediği geri dönüşü alamadı.
Takımdan ayrılmasına karar verilen Angelino, İtalyan ve Fransız takımlarıyla görüşme halinde.
Öte yandan Sacha Boey da rekor bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tutuyor.
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç sağ bek, Alman deviyle anlaşma sağladı.
Kulüpler de belli bir rakamda el sıkıştı ve Sacha Boey, yeni takımıyla imza aşamasına geldi.
Transferin rakamsal boyutuyla ilgili bilgi veren A Spor muhabiri Emre Kaplan, "Sacha Boey için artık iş son noktada. Rennes'e verilecek %15'lik pay ve belli menajer komisyonları var. Galatasaray'ın kasasına nakit olarak 25 milyon € üzerinde bir rakam girecek." ifadelerini kullandı.
FERNANDO MUSLERA İÇİN KARAR VAKTİ!
Yaşanacak 2 ayrılığın ardından gözler Fernando Muslera'ya çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin geleceği hakkında karar vermesini bekliyor.
ÜLKESİNE DÖNME FİKRİ VAR!
Ülkesine dönme fikri bulunan 37 yaşındaki file bekçisi, kısa süre içinde kararını iletecek.
Yıldız file bekçisi, takımda kalma yönünde karar verirse pazarlıklar başlayacak.
Fernando Muslera'ya düşük ücretten 1 yıllık sözleşme teklif edilecek.
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