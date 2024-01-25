Haberler Galatasaray GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İstanbulspor'u ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılardan 4 sporcu, sakatlık, tedavi ve Afrika Uluslar Kupası sebepleriyle forma giyemeyecek. Icardi'nin ilk 11'de yer alıp almayacağı taraftarın en büyük merak konusuyken Bahattin Şimşek'in yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 14:54 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 15:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçları ile sürüyor. Galatasaray ile İstanbulspor, RAMS Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, ameliyat ardından tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu maç kadrosunda yer almayacak. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Sanchez, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha.

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Vorobjovas, Sambissa, Ndao, Muammer, Loshaj, Ethemi.

4 KİŞİ EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, ameliyat ardından tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu maçın kadrosunda yer almayacak.

GALATASARAY İLE İSTANBULSPOR 8. RANDEVU

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig'de bugüne kadar 47 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 105 golüne, İstanbulspor 41 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

İSTANBULSPOR'A EVİNDE 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, İstanbulspor'a karşı evinde oynadığı maçlarda sadece 1 kez yenildi. Sarı-kırmızılılar, sarı-siyahlıları ağırladığı 23 müsabakada 17 galibiyet elde ederken, 1 maçta mağlup oldu, 5 karşılaşmada da berabere kaldı.

SON 9 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a kaybettikten sonra oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi almadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor ve Trabzonspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 21 müsabakada kalesinde 12 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu karşılaşmaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

EVİNDE 27 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 10 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Cimbom, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

DAVINSON SANCHEZ SINIRDA

Galatasaray'da, İstanbulspor maçı öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez sarı kart sınırında yer alıyor. Sanchez sarı kart görmesi durumunda 23. haftada RAMS Park'ta oynayacakları Gaziantep FK karşılaşmasında görev alamayacak.

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira sakatlığından, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almayacak.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ile Murat Altan yapacak. Maçın 4. hakemi de Direnç Tonusluoğlu olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İkizlerden üzen haber! İbrahim Tatlıses minik torunu için dua istedi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin minik bebeklerinin sağlık durumu...
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Takvim.com.tr'ye konuştu: "Geliyoruz!"
Beşiktaş'ın transferi F.Bahçe'de ayrılığa neden olabilir!
F.Bahçe'den son 10 yılın en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Arsenal'in yıldızını kiralayacak!
Transferde rota Brezilya! Buruk istedi yönetim alıyor
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı
ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? 14:38
Anelka teknik heyet ve futbolcularla buluştu! Anelka teknik heyet ve futbolcularla buluştu! 14:30
Avustralya Açık'ta ilk finalist Aryna Sabalenka! Avustralya Açık'ta ilk finalist Aryna Sabalenka! 13:47
Hatayspor'da A. Demirspor mesaisi sürüyor Hatayspor'da A. Demirspor mesaisi sürüyor 13:25
Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı 11:23
G.Saray'da flaş Pasalic gelişmesi! G.Saray'da flaş Pasalic gelişmesi! 11:54
Daha Eski
Galatasaray - İstanbulspor maçı detayları! Galatasaray - İstanbulspor maçı detayları! 12:00
TFF'den flaş kararlar! VAR kayıtları açıklanacak TFF'den flaş kararlar! VAR kayıtları açıklanacak 12:07
G.Saray - İstanbulspor maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray - İstanbulspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:09
Ç. Rizespor - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Ç. Rizespor - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:15
Rıdvan transferinde müjdeli haber! Rıdvan transferinde müjdeli haber! 13:01
Beşiktaş'ın transferi F.Bahçe'de ayrılığa neden olabilir! Beşiktaş'ın transferi F.Bahçe'de ayrılığa neden olabilir! 13:09