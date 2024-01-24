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Torreira müjdesi

Galatasaray yönetimi, performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Lucas Torreira ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncunun, şu anda kazandığı ücret olan 2 milyon 750 bin euro üzerinden 2 yıllık daha kontratımı uzatma konusunda ikna edildiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşmenin detaylarının açıklanması bekleniyor. Uruguaylı futbolcu geçtiğimiz hafta ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, Boca Juniors'da futbol oynamayı hayal ettiğini açıklamıştı. Torreira, "Uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evimi, aileme yakın olmayı özlüyorum. Her şeyin doğru zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum" demişti. Galatasaray'da mutlu olan Torreira'nın Uruguay'a dönüşü biraz daha gecikecek gibi görünüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Torreira müjdesi

Galatasaray yönetimi, performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Lucas Torreira ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncunun, şu anda kazandığı ücret olan 2 milyon 750 bin euro üzerinden 2 yıllık daha kontratımı uzatma konusunda ikna edildiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşmenin detaylarının açıklanması bekleniyor. Uruguaylı futbolcu geçtiğimiz hafta ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, Boca Juniors'da futbol oynamayı hayal ettiğini açıklamıştı. Torreira, "Uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evimi, aileme yakın olmayı özlüyorum. Her şeyin doğru zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum" demişti. Galatasaray'da mutlu olan Torreira'nın Uruguay'a dönüşü biraz daha gecikecek gibi görünüyor.

ATOM KARINCA

Geçen sezon oynadığı başarılı futbolla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Torreira, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon 27 maça çıkan ve atom karınca gibi ileri geri çalışan orta saha, taraftarların sevgilisi durumunda...

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