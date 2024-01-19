GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar
Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sergilediği oyunla takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Sacha Boey ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Adı sık sık Arsenal ile anılan Fransız sağ beke bir Avrupa devi daha talip oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Kupa galibiyetinin ardından gözünü pazar günü oynanacak kritik Trabzonspor maçına çeviren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak'ta resmen başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Aslan, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle yarıştığı 3 kulvarda da başarılı sonuçlar almak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Kongolu stoperi Christian Luyindama ile yollarını resmen ayıran Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerin başında Sacha Boey geliyor.
Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.
Adı sık sık Arsenal ile anılan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
MANCHESTER UNITED TALİP OLDU
ESPN'de yer alan habere göre Manchester United, Sacha Boey'e talip oldu.
Rob Dawson imzalı haberde, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile mücadele eden İngiliz devinin 23 yaşındaki sağ beke hayran kaldıkları belirtildi.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı.
Fransız futbolcu, 2 gol kaydetti.
Boey'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.
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