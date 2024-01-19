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GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sergilediği oyunla takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Sacha Boey ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Adı sık sık Arsenal ile anılan Fransız sağ beke bir Avrupa devi daha talip oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 09:56
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar, adını son 16 turuna yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Tete, Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu (p) kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Kupa galibiyetinin ardından gözünü pazar günü oynanacak kritik Trabzonspor maçına çeviren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak'ta resmen başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Aslan, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle yarıştığı 3 kulvarda da başarılı sonuçlar almak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Kongolu stoperi Christian Luyindama ile yollarını resmen ayıran Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerin başında Sacha Boey geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Adı sık sık Arsenal ile anılan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

MANCHESTER UNITED TALİP OLDU

ESPN'de yer alan habere göre Manchester United, Sacha Boey'e talip oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Rob Dawson imzalı haberde, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile mücadele eden İngiliz devinin 23 yaşındaki sağ beke hayran kaldıkları belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Fransız futbolcu, 2 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e bir talip daha! Performansına hayran kaldılar

Boey'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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