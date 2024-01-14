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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemine girilmesiyle çalışmalarına hız veren Galatasaray, bir yandan da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın veliahtını arıyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan Arjantinli kaleci Juan Musso için talep edilen rakam belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 09:54
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, kadrosuna takviye yapacağı isimleri belirliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

Sarı-kırmızılıları düşündüren bir başka konu ise Fernando Muslera'nın sezon sonu biten sözleşmesi...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

Uruguaylı file bekçisinin veliahtını arayan Aslan, bu ismi İtalya'da buldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

Atalanta forması giyen Juan Musso'yu listesine dahil eden Galatasaray'a, Arjantinli file bekçisinden kötü haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Atalanta, iki sezon önce 20 milyon euro ödediği tecrübeli kaleciyi satarken kulübün kasasına kayda değer bir rakam koymak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

İtalyan temsilcisinin bu nedenle oyuncu için 10-12 milyon euro arasında bir beklentisinin olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

Haberin detayında 29 yaşındaki file bekçisiyle ilgilenen tek takımın şu an için Galatasaray olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

Ancak sarı-kırmızılıların Arjantinli eldiveni kiralamak için bastırdığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

Bu sezon Atalanta'nın kalesini 16 maçta koruyan Musso, 7 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

Arjantinli file bekçisinin İtalyan kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

JUAN MUSSO KİMDİR?

6 Mayıs 1994 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

Profesyonel futbol kariyerine Racing Club altyapısında başladı.

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