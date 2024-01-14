TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemine girilmesiyle çalışmalarına hız veren Galatasaray, bir yandan da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın veliahtını arıyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan Arjantinli kaleci Juan Musso için talep edilen rakam belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Atalanta forması giyen Juan Musso'yu listesine dahil eden Galatasaray'a, Arjantinli file bekçisinden kötü haber geldi.
İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Atalanta, iki sezon önce 20 milyon euro ödediği tecrübeli kaleciyi satarken kulübün kasasına kayda değer bir rakam koymak istiyor.
İtalyan temsilcisinin bu nedenle oyuncu için 10-12 milyon euro arasında bir beklentisinin olduğu bildirildi.
Haberin detayında 29 yaşındaki file bekçisiyle ilgilenen tek takımın şu an için Galatasaray olduğu ifade edildi.
Ancak sarı-kırmızılıların Arjantinli eldiveni kiralamak için bastırdığı vurgulandı.
Bu sezon Atalanta'nın kalesini 16 maçta koruyan Musso, 7 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
Arjantinli file bekçisinin İtalyan kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
JUAN MUSSO KİMDİR?
6 Mayıs 1994 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Racing Club altyapısında başladı.
Ardından Udinese ve Atalanta formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli kaleci, 1.91 cm boyunda...
Musso'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...
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