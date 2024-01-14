TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Juan Musso'nun fiyatı belli oldu!

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Atalanta, iki sezon önce 20 milyon euro ödediği tecrübeli kaleciyi satarken kulübün kasasına kayda değer bir rakam koymak istiyor.

İtalyan temsilcisinin bu nedenle oyuncu için 10-12 milyon euro arasında bir beklentisinin olduğu bildirildi.