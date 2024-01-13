Mayısta yine hüsrana uğrayacaklar

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken hakem Zorbay Küçük ve VAR başındaki Alper Ulusoy'un kararlarından çok rahatsız olmuştu. Dün Cimbom'da önemli bir toplantı vardı. Başkan Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. Özbek "Göreve geldiğimizden beri sahada kalmak istiyoruz ancak planlı şekilde bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Zorbay Küçük niye bu maça atanır anlamıyorum. Yönettiği maçlarda Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36 bizim 1.75. Antalya maçı, geçen sezon kaptanımız Kerem'e kullandığı ifadeler nezaket dışıydı" dedi.

BİZDEN NE İSTİYORSUNUZ?

"Var başındaki Alper Ulusoy tarihteki ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a karşı uygulayan hakem. Siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz. Standartsızlıklara göz yumuyorsunuz. Aynı pozisyonlarda rakibimize farklı uygulamalara gidiliyor. Kimse bunu bize hakem hatası diye anlatmasın. 10 maçtır aynı şeylerle karşı karşıyayız. Yetki sahibi olan insanlar ya doğru dürüst işlerini yaparak yönetsinler ya da gereğini yapsınlar. Kimse Galatasaray'ın hakkını yiyemez. Kursaklarından geçmeyiz"

REKABETTEN KAÇIYOR

"Birileri geçen sene MHK'yi hakemleri yönetmeye çalışıyordu. Şimdi kamuoyunu yönetmeye çalışıyor. Holigan yorumcularla insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Her şey planlı, örgütlü. Geçen sene bizim şampiyon olmamızı beklemiyorlardı. Bir önceki sene 13. olan takımın şampiyon olmasını beklemiyorlardı. Bu sene hiçbir şeyi riske atmıyorlar. Bir kulüp başkanı 'Ben başkanken bizi şampiyon yapmazlar' diyor. Kim seni şampiyon yapmaz. Rekabetten kaçıyorlar. Böyle konuşan biri Galatasaray'da 1 saniye başkanlık yapamaz"

SABRIMIZI SINAMAYIN

"Biz tarihte bir araya geldiğimiz zaman, tek yumruk olduğumuz zaman kimse bizimle mücadele edemez. Algılara karşı birlik olmalıyız. Bu şekilde zafere gidebiliriz. Bizim birlik olmamız Galatasaray'ı sevmeyenleri rahatsız ediyor. Er Meydanı'nda bizi yenemezler. Algılarla, oyunlarla bize karşı olanlar Mayıs'a doğru yine hüsrana uğrayacak. Galatasaray kavga peşinde değil. Kimse sabrımızı denemeye kalkmasın"

AYAĞINI KIRDILAR KÖR ETMEYE ÇALIŞTILAR

"Icardi fedakarlıklar yaparak oynuyor. Normalde birçok maçta dinlenmesi gerekirdi. Beşiktaş maçında adamın ayağını kırdılar, Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar. VAR da çıkıp "Ne var?" diyor. Hakem konusunda bunlar arka arkaya geliyor"

HAYDİ İŞİNE

Başkan Dursun Özbek'e yayıncı kuruluştaki hakem kararlarının konuşulduğu Trio programında yorumcuların tavrı soruldu. Özbek "Kimse Galatasaray'ın hakkını yiyemez. Haydi işine. Kimsenin aklından böyle bir şey geçmesin" cevabını verdi.

GALATASARAY'DAN KORKUYORLAR

"Biz kendi maçlarımızla ilgili yorum yapıyoruz, işi orada kesiyoruz. Rakibimiz bizi yıpratmak için, sataşmak için sürekli bizim maçlarla ilgili yorum yapıyorlar. Bu Galatasaray'dan korkunun ifadesidir. Çıkıp biraz da başka takım hakkında konuşun"

BİZ DE ÜZÜLDÜK

"Süper Kupa'yı oynamak için gittik ancak oradaki gelişmeler maçın iptaline kadar gitti. Bundan sonrası siyasi bir hale geldi. Galatasaray olarak üzüntümüz konunun futbol karşılaşmasından çıkıp siyasi bir boyuta gelmesidir.

BAŞKA G.SARAY YOK!

Sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un basın toplantısında dikkat çeken bir detay vardı. 3 isim "Kenetlenin başka Galatasaray yok" yazısının önünde görüşlerini aktardılar.

O SORUYA KIZDI

Basın toplantısında Erden Timur'a "Bir süredir konuşmuyorsunuz, bir kırgınlığınız mı varB" sorusu yöneltildi. Başkan Dursun Özbek araya girerek "Bu nasıl soru ya!" dedi. Timur da gerektiği zaman konuştuğunu belirtti.