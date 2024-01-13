Bu son uyarımız

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, hakem hatalarının organize olduğunu söyledi. Timur "Tekrar edilmemesi için çok net şekilde tavır koyacağız. Başkanımız Dursun Özbek net şekilde her şeyi söyledi. Genel kurulun ve taraftarımızın bize verdiği görevlerden biri de kulübün haklarını savunmak. Bu da zaten son uyarımız. Bundan sonra artık farklı aksiyonlar alacağız. Bu da böyle bilinsin" diye konuştu. Timur başkan Dursun Özbek gibi kenetlenmenin altını çizerek "Takım bir yere kadar getirir ama öncelikle camia kenetlenmeli" diye konuştu.

BASKIYA DİZ ÇÖKTÜLER

"Fred'in cezasının alt sınırın da altına inmesi, gözlemcinin Galatasaray'a yapılan küfrü taraftarla birlikte söylemesi kabul edebileceğimiz şeyler değil. TFF, rakibin baskısıyla bunlara diz çöktü. Sosyal medyadan sürekli manipülasyon yapılıyor. Önce Fred'in İngilizce bilmediği söylendi. Sonra otobüs kurşunlanma olayından sonra liglerin ertelenmediği söylendi. Yalanlarla algı yönetimi yapıyorlar. İnsanların ev adresleri veriliyor. Konuşsam suç, konuşmasam suç. 2 ay önce MHK'den, rakibin örgütlü yapısına kadar her şeyi söyledim"