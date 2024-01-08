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GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılıların listesinde yer alan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Transferde Cimbom'a beklenmedik bir rakip çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 13:07
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GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 3-0 kazandı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

Cimbom'da golleri Abdülkerim Bardakcı (2) ve Wilfried Zaha kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

Galatasaray bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ardından averajla 2. sırada yer aldı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

Sarı-kırmızılılar, odağını devre arası transfer dönemine çevirdi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

Cimbom, Avrupa Ligi ve Süper Lig için kadrosuna takviye yapmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

Galatasaray'da takviye için öncelik orta saha mevkisine verildi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

Sarı-kırmızılı ekip bu nedenle birçok oyuncu için girişimlerde bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

Bunlardan birisi de Albert Gronbaek...

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

Galatasaray genç orta sahayı transfer etmek istiyordu.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

Danimarkalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılara flaş bir haber geldi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun The Atletic'ten derlediği habere göre; MLS takımlarından Charlotte FC, Gronbaek'e 9.5 milyon Euro teklifte bulundu.

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