GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a transferde beklenmedik rakip! Tekliflerini ilettiler

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 3-0 kazandı. Cimbom'da golleri Abdülkerim Bardakcı (2) ve Wilfried Zaha kaydetti. Galatasaray bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ardından averajla 2. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, odağını devre arası transfer dönemine çevirdi. Cimbom, Avrupa Ligi ve Süper Lig için kadrosuna takviye yapmak istiyor. Galatasaray'da takviye için öncelik orta saha mevkisine verildi. Sarı-kırmızılı ekip bu nedenle birçok oyuncu için girişimlerde bulundu. Bunlardan birisi de Albert Gronbaek… Galatasaray genç orta sahayı transfer etmek istiyordu. Danimarkalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılara flaş bir haber geldi. aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun The Atletic'ten derlediği habere göre; MLS takımlarından Charlotte FC, Gronbaek'e 9.5 milyon Euro teklifte bulundu. Yıldız oyuncu için kulüp henüz bir cevap vermedi. Ayrına Danirmarkalı orta saha için Napoli ve Leicester City de devrede. Gronbaek'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.