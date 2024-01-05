Aslan’da eksik çok

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Eksikler Okan Buruk'un canını sıkarken tecrübeli çalıştırıcı, Konya ekibi karşısında ilk 11'ini oluşturmakta güçlük çekiyor. Oliveira ve Sanchez'in sakatlıkları devam ediyor. Torreira ve Sacha Boey kart cezaları sebebiyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ziyech ve Bakambu ise milli takımda...

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

G.Saray'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmada da tribünlerin yine dolması bekleniyor. Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları 550 TL ile 8 bin 500 TL arasında değişirken sarı-kırmızılı taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.